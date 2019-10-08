جائزة نوبل للفيزياء 2019 تُمنح للأمريكي الكندي جيمس بيبلز والسويسريين ميشيل مايور وديديه كيلوز

يتواصل موسم جوائز حصاد نوبل في السويد هذه السنة بالإعلان عن الفائز بجائزة الفيزياء لعام 2019. وقد منحت اللجنة هذا التكريم العلمي للأمريكي الكندي جيمس بيبلز وللسويسرييْن ميشيل مايور وديدييه كيلوز لمساهمتهم في اكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي وفي فهم خبايا الكون واكتشاف كوكب خارج المجموهة الشمسية.بحسب ما أعلنه غوران هانسون الأمين العام لأكاديمية نوبل للعولوم في السويد.

وبهذا الإعلان تخالف اللجنة توقعات نشرتها صحيفة داغنس نايهيتير السويدية بأن الفائز سيكون من نصيب فريق من الباحثين مختص في علم " ميكانيكا الكمّ" ومكوّن من الأمريكي جون كلاوزر والفرنسي ألان أسبكت وقد يلحق بهما النمساوي أنتون زيلينغر. أما الإذاعة السويدية العامة فقد توقّعت أن يحظى الهولندي رونالد هانسون بالجائزة اعترافا بجهوده في مجال البحث في اختصاص ما يعرف بالتشابك الكمي.

وكانت جائزة نوبل للفيزياء العام الماضي قد كانت من نصيب آرثر أشكين وجيرارد مورو ودونا ستيركلاند على أبحاثهم في مجال اختصاص فيزياء الليزر وتطبيقاتها.