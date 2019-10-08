البرلمان التركي يمدد تفويض العمليات المسلحة في سوريا لعام آخر

صوت غالبية أعضاء البرلمان التركي اليوم الثلاثاء لصالح تمديد التفويض الممنوح للرئيس رجب طيب إردوغان بشأن شن عمليات عسكرية داخل الحدود السورية لمدة عام آخر.

ويأتي التمديد بعد إعلان أنقرة عن إنهاء استعدادها لعملية عسكرية محتملة "لتطهير شمال شرق سوريا من قوات حماية الشعب الكردية" وذلك في أعقاب بدء انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

ونفذت أنقرة عمليتين سابقتين داخل سوريا منذ عام 2011 هما "درع الفرات" في آب/أغسطس عام 2016 و"غصن الزيتون" في منطقة عفرين عام 2018.

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