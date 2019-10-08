شاهد: كشف الستار عن تمثال لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

تم الكشف عن تمثال برونزي كبير للاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي يرمز إلى "كل شيء ممكن" مثلما قال اللاعب في مسقط رأس المهاجم بمدينة مالمو يوم الثلاثاء.

وحضر مهاجم منتخب السويد السابق، البالغ من العمر 38 عامًا، مراسم إزاحة الستار عن تمثال طوله 2.7 متر ووزن 500 كيلوغرام والذي تم تشييده بين ملعب كرة القدم القديم لنادي مالمو وآخر تم إنشاؤه حديثا.

وقال "إبرا" في حديثه للإعلاميين إن التمثال يرمز لكل الأشخاص الذين يشعرون أنهم "غير مرحب بهم" في المجتمع ولا يشبهون الآخرين قائلا "إن بإمكانهم أن ينجحوا...وأنا مثال حي على هذا فإذا أنا استطعت فعل ذلك فالجميع يستطيع".

وواصل اللاعب ذو الأصول البوسنية "كل الشباب الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى شحنة من الطاقة فما عليهم إلا القدوم إلى التمثال والحصول عليها".

وأضاف "...كنت صغيرا عندما بدأ كل شيء في هذه المدينة، حين كنت أركل الكرة...وها أنا الآن أحظى بهذا التمثال، عمري 38 عاما وقد لا أبقى هنا مدى الحياة ولكن التمثال باق".

وحقق إبراهيموفيتش انطلاقة رائعة مع نادي مالمو في سن المراهقة، حيث سجل 16 مرة في 40 مباراة مع النادي قبل مغادرته للانضمام إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

كانت تلك المغادرة بداية لمشوار إحترافي متألق شهد خلاله فوزه بلقب الدوري مع أياكس، ويوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، إيه سي ميلان وباريس سان جيرمان.