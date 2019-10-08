فيديو: حفريات تكشف عن مدينة تعود لنحو خمسة آلاف سنة في إسرائيل

كشف علماء آثار إسرائيليون خلال حفريات قاموا بها في منطقة عين إيرون، عن مدينة شاسعة تعود لنحو 5000 سنة، وكانت الحفريات انطلقت منذ سنتين ونصف.

وكشفت الحفريات أن المدينة تمتد على مساحة 650 دونم، وهي ملائمة لسكن نحو ستة 6 آلاف نسمة. وأظهرت حفريات واسعة في موقع عين السور الأثري قرب وادي آرا، مدينة تعود للألف الرابعة قبل الميلاد، وهي محاطة بجدران حصينة، وفيها ساحة عامة وشوارع وممرات، كما كشفت الحفريات عن موقع آخر يعود إلى نحو سبعة آلاف سنة. ويبدو أن المنطقتين كانتا جاذبتين في ذلك الوقت.

ويقول مؤرخون إن الكنعانيين في ذلك الوقت خضعوا لتغييرات غيرت وجه المنطقة، إذ تحول المجتمع الريفي إلى مجتمع أكثر تعقيدا يعيش في مناطق حضرية.

ويبدو أن المدينة كانت كبيرة في علاقة مع العصر البرونزي المبكر، حيث كان آلاف السكان الممارسين للنشاط الزراعي يعيشون ويمارسون التجارة مع مناطق مختلفة، ومع ثقافات مختلفة وممالك في المنطقة.

وعثر علماء الآثار على أصنام صغيرة، ومعبدا في ساحته حوض يستغل خلال طقوس دينية، كما عثروا على بنيان يحتوي عظاما حيوانية محروقة، ما يدل على أنها قرابين يتم التضحية بها. وتعكس الآثار المكتشفة عن العالم الروحاني لسكان المنطقة في ذلك العهد.

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