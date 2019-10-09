شاهد: تعزيزات عسكرية تركية ونقل مقاتلين إلى الحدود مع سوريا

وصلت قافلة كبيرة من الحافلات التي تقل عناصر من الجيش السوري الحر والشاحنات المحملة بالمعدات والآليات العسكرية، إلى مدينة أكاكالي الحدودية في ساعة مبكرة يوم الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول، في سياق الاستعدادات لحملة عسكرية تقول أنقرة إنها ستقوم بها في شمال سوريا.

وفي تغريدة على موقع (تويتر)، قال "فهرتين ألتون" مدير اتصالات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "سوف يعبر الجيش التركي، مع الجيش السوري الحر، الحدود التركية السورية قريباً".

الحساب الرسمي على موقع تويتر، لفهرتين ألتون، مدير اتصالات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضاف أن" لدى متشددي وحدات حماية الشعب الكردية خيارين: يمكن أن ينقلبوا أو سنمنعهم من تعطيل جهودنا لمكافحة داعش".

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