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ألمانيا

الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به بعد إطلاق نار أمام كنيس أدى إلى مقتل شخصين

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بقلم:  Euronews 
الشرطة الألمانية تعتقل مشتبها به بعد إطلاق نار أمام كنيس أدى إلى مقتل شخصين
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أعلنت شرطة مدينة هاله أن شخصين قتلا في إطلاق النار في أحد شوارع هذه المدينة الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت، وتمكن الجناة من الفرار.

وقالت الشرطة على تويتر "قتل شخصان بالرصاص في هاله وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة"، داعية "السكان إلى ملازمة منازلهم".

وتم تطويق كل الحي بينما أغلقت محطة القطارات في هاله.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن إطلاق النار وقع أمام كنيس، كما القيت قنبلة يدوية على مقبرة يهودية قريبة من الكنيس.

من جهته، صرح زعيم الطائفة اليهودية في المانيا لموقع "شبيغل اونلاين" أن المسلحين الذي أطلقوا النار في مدينة هاله الألمانية الأربعاء حاولوا دخول كنيس ولكن الإجراءات الأمنية المحيطة به ساعدت في "صد الهجوم".

وقال ماكس بريفوروتزكي زعيم الطائفة اليهودية في هاله أن ما بين 70 و80 شخصا كانوا في الكنيس الأربعاء الذي يحتفل فيه اليهود في انحاء العام بعيد الغفران (يوم كيبور) اليهودي.