طهران تدعو أنقرة إلى "ضبط النفس" وتبدأ تدريبات عسكرية مفاجئة على حدود تركيا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني تركيا إلى "ضبط النفس" وتجنب القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا، مضيفاً أنه على القوات الأميركية الرحيل من المنطقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال روحاني "تركيا محقة في القلق على حدودها الجنوبية. نؤمن بأنه يجب سلوك الطريق الصحيح من أجل إزالة القلق التركي... على القوات الأميركية مغادرة المنطقة... الأكراد في سوريا... يجب أن يدعموا الجيش السوري".

ونقلت رويترز قول روحاني عن وكالة إرنا الرسمية.

في السياق أعلن الجيش الإيراني، بشكل مفاجئ، في وقت سابق من اليوم البدء بتدريبات عسكرية على الحدود التركية، في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا).

يأتي ذلك في ظل استعدادات أنقرة العسكرية للدخول إلى سوريا، في خطوة رأت فيها دوائر قرار عالمية "خطر" قد يهدد الأمن في المنطقة.