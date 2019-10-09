تابع لحظة بلحظة تطورات العملية العسكرية التركية شمال سوريا

مصر تدين الهجوم التركي في شمال سوريا وتصفه ب"غير المقبول"

دانت وزارة الخارجية المصرية الاربعاء الهجوم الذي تشنه تركيا على القوات الكردية في شمال سوريا وقالت انه "يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وافاد بيان للوزارة ان "تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة ... بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وصدر البيان بعد ساعات من إعلان انقرة بدء الهجوم بشن الغارات الجوية وإطلاق نيران المدفعية على طول الحدود مع سوريا.

ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى التحرك "والتصدي لهذا التطور البالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء +هندسة ديمغرافية+ لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم التركي.

ترامب يصف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ب"الفكرة السيئة"

وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".

وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" مؤكدا على أن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

هولندا تستدعي السفير التركي اثر العملية العسكرية في شمال سوريا

صرح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الأربعاء أنه استدعى السفير التركي لإدانة هجوم انقرة على القوات الكردية في شمال سوريا.

وكتب بلوك على تويتر "لقد استدعيت السفير التركي. وأدعو تركيا إلى عدم السير على الطريق الذي اختارته".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو تركيا إلى "ضبط النفس" في هجومها على شمال سوريا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا الأربعاء إلى ممارسة "ضبط النفس" في عمليتها ضد القوات الكردية في سوريا، محذرا من ان تكون المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية عرضة للخطر.

وقال "أطلب من تركيا ممارسة ضبط النفس وضمان عدم تعريض المكاسب التي حققناها في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية للخطر. وسأناقش هذه المسألة مع الرئيس (التركي رجب طيب)اردوغان) الجمعة".

ألمانيا: الهجوم التركي يهدد بعودة "الدولة الإسلامية"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء ان تركيا "تخاطر عمدا بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر وعودة تنظيم الدولة الإسلامية" من خلال هجومها على شمال شرق سوريا.

وأضاف في بيان "سوريا بحاجة إلى الاستقرار وإلى عملية سياسية .. ولكن الهجوم التركي يهدد الآن بالتسبب بكارثة إنسانية جديدة" مشيرا إلى أن برلين "ستدعو تركيا إلى إنهاء هجومها والسعي لتحقيق مصالحها الأمنية بشكل سلمي".

هبوط الليرة التركية

قفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن ضعفت الليرة في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها عسكرية في سوريا.

وهبطت الليرة 0.5 بالمئة مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات من فينكس ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35 بالمئة، في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.

قوات سوريا الديموقراطية تعلن مقتل مدنيين إثنين في الغارات التركية

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الأربعاء مقتل مدنيين إثنين وإصابة إثنين آخرين بجروح جراء القصف الجوي التركي قرب الحدود في شمال البلاد.

وأوضحت هذه القوات، وهي عبارة عن فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، في تغريدة على تويتر أن "مدنيين خسرا حياتهما وأصيب اثنان بجروح في القصف الجوي التركي على قرية مشرافا غرب مدينة رأس العين" الحدودية.

سقوط قذيفتي هاون على بلدة سيلينبانار إيس توكسباي الحدودية

في المقابل أعلنت إذاعة "أن تي في" سقوط قذيفتي هاون على بلدة "سيلينبانار إيس توكسباي" الحدودية بعد فترة وجيزة من شن تركيا وحلفائها غارات على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

أمريكا : تركيا ستدفع "غاليا" ثمن هجومها

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكونغرس سيجعل تركيا "تدفع غاليا" ثمن هجومها.

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الهجوم التركي

طالب رئيس الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر تركيا بوقف عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، وقال لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالا لإقامة ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وقال يونكر في البرلمان الأوروبي "أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط نفس ووقف العمليات التي تجري حاليا".

غارات جوية تركية تستهدف منطقة رأس العين

شنت طائرات حربية تركية بعد ظهر اليوم الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مراسل "فرانس برس" في المنطقة عن قصف مدفعي متواصل يستهدف مدينة رأس العين ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء تركيا شن غارات "ضد مناطق مدنية" متسببة بحالة "هلع" بين الناس.

رئيس مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "حماية المدنيين"

هذا ودعا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير جنوب إفريقيا جيري ماتيوز ماتجيلا تركيا إلى "حماية المدنيين" والتحلي "بأكبر قدر من ضبط النفس" في عملياتها العسكرية في سوريا.

أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل ساعات بدء العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها أنقرة "إرهابية".

وقال أردوغان في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر إن "القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (معارضون مدعومون من أنقرة) بدآ عملية نبع السلام في شمالي سوريا لتطهير المنطقة من منظمتي بي كي كي/ واي بي جي وداعش الإرهابيتين. هدفنا القضاء على الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية إحلال السلام والأمان في المنطقة".

وتابع الرئيس التركي في تغريدة أخرى، معتبرا أنه "بعملية نبع السلام سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها. كما سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

أنقرة تدعو أوروبا إلى استعادة مواطنيها الجهاديين الأسرى في سوريا

ودعت أنقرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء أوروبا إلى استعادة مواطنيها الجهاديين الأسرى في سوريا، تزامنا مع العملية العسكرية التي تشنها في شمال سوريا.

وأثارت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا المخاوف بشأن مصير آلاف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحتجزهم الأكراد حاليا قرب تلك المنطقة.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية لهيئة البي بي سي، إن"جذور هذه المسألة، هو أن الدول الأصلية "للأسرى" لا تريد عودتهم".

وأضاف كالين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "محق في هذا الأمر".

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