ترامب رئيسُ أمريكا أم ممثل روسيا في واشنطن؟

أعرب السياسي الديموقراطي وضابط الاستخبارات الاسبق جيسون كاندر دعمه لإقالة الرئيس دونالد ترامب بحجة أنه يعمل بنشاط على تحقيق أهداف السياسة الخارجية لموسكو.

وفي مقابلة مع قناة سي ان بي سي الأمريكية، قال كاندر الذي شغل منصب نائب عن ولاية ميسوري كما أسس منظمة مناهضة قمع أصوات الناخبين أن "اصطفاف ترامب لصالح السياسة الروسية هو سبب كاف لعزله".

وقال كاندر في سلسلة تغريدات أخرى، إن ترامب عمل في كلتا الحالتين السورية والأكرانية على تغيير موقف الولايات المتحدة وتحويله إلى الجانب الروسي في تعارض واضح مع المصالح الأمريكية، وهو يفعل مرارا وتكرارا ما هو أفضل بالنسبة لروسيا." على حد تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة قد اتبعت استراتيجية معقدة في سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011. ودعمت في البداية خصوم الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن تركز في وقت لاحق على محاربة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش.

في المقابل، اصطفت روسيا إلى جانب النظام في دمشق طيلة فترة الصراع وانتقدت الدور الأمريكي في المنطقة الذي سعى للإطاحة ببشار الأسد. دورٌ شهد تراجعا بعد تخلي الولايات المتحدة عن هذا الهدف لكن مع الاستمرار في دعم المجموعات المناوئة للنظام. إلى أن جاء إعلان البيت الأبيض عن سحب قواته من شمال سوريا رغم كل التحذيرات داخل الولايات المتحدة وخارجها من تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا والهجوم التركي المرتقب.

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