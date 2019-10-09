ترامب يصف جلسات الكونغرس لإطلاق إجراءات عزله بـ"المهزلة"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة" مبررا بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي الإدلاء بشهادته.

وغرد ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا "قد أرغب جدا بإرسال السفير غوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأمريكي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماما".

وصعدت إدارة ترامب الثلاثاء المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان السفير غوردون سوندلاند وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

و"لكن في وقت مبكر هذا الصباح، أوعزت له وزارة الخارجية الأميركية بعدم الذهاب للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

وفيما قال المحامي إن وزارة الخارجية كانت وراء القرار، سارع ترامب إلى تبني المسؤولية عنه. وقال لمتابعيه على تويتر إنه كان يرغب في أن يرسل سوندلاند للمثول أمام مجلس النواب "ولكن للأسف فقد كان سيدلي بشهادته أمام محكمة مهزلة يتم فيها نزع حقوق الجمهوريين، ولا يُسمح لعامة الناس برؤية الحقائق الفعلية".

احتدام المواجهة

وتصعّد هذه الخطوة التي جاءت قبل ساعات من الموعد المقرر لإدلاء سوندلاند بشهادته، المواجهة بين البيت الأبيض والديموقراطيين الذين يحققون في امكانية ارتكاب ترامب مخالفات قد تؤدي إلى عزله بينها عرقلة عمل العدالة.

ويكرر الديموقراطيون الذين يقودون التحقيق التحذير بأن محاولات الإدارة لعرقلة التحقيق ستعتبر عرقلة لعمل العدالة. وأكدوا هذه النقطة مجددا الثلاثاء بعد خطوة البيت الأبيض.

وصرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف للصحافيين "نعتبر عدم السماح بمثول هذا الشاهد دليلا إضافيا على عرقلة الوظائف الدستورية للكونغرس".

وأعلن الرؤساء الديموقراطيون للجان المكلفة بهذا التحقيق الثلاثاء أن البيت الأبيض "بمنعه لاعبا أساسيا في المسألة الأوكرانية من الادلاء بشهادته يحاول مرة اخرى عرقلة التحقيق الهادف لعزل" ترامب.

وأضافوا في بيان "سنوجه أوامر الى السفير سوندلاند" لإجباره على الإدلاء بشهادته وتسليم الوثائق التي لا تريده وزارة الخارجية أن يسلمها.

وانتقل البيت الأبيض الى الهجوم المضاد في هذا التحقيق الحساس، رافضا طلبات عدة تقدم بها الديموقراطيون، معتبرا أن الهدف منها هو ألإضرار بترامب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

في المقابل، وفي تحذير واضح ذهب الديموقراطيون الى حد التذكير بأن أحد الاسباب الثلاثة التي دفعت الى الدخول في اجراءات لعزل الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل استقالته، كانت عرقلة عمل العدالة.

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