تدربت القوات السورية التابعة للجيش السوري الحر، المدعومة من تركيا بالقرب من مدينة أعزاز السورية الشمالية، استعدادا للتوغل التركي المتوقع في سوريا.

وشارك عشرات المقاتلين في المناورات العسكرية التي جرت يوم الاثنين.

وقالت القوات التي يقودها الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، إن القوات الأمريكية بدأت تنسحب يوم الاثنين من مواقع على طول الحدود في شمال شرق سوريا قبل غزو تركي متوقع، يقول الأكراد السوريون إنه سيُنهي خمس سنوات من الإنجازات في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

للمزيد على يورونيوز:

سناتور مقرب من ترامب يحذر تركيا: "لا ضوء أخضر" للدخول إلى شمال سوريا

فيلم "الجوكر" يحقق إيرادات تصل إلى 93.5 مليون دولار في أمريكا

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب