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سوريا

شاهد: تدريبات عسكرية لقوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا شمال سوريا

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بقلم:  Ranim Aldaghestani 
قوات الجيش السوري الحر خلال التدريبات أكتوبر/ تشرين الأول 2019
قوات الجيش السوري الحر خلال التدريبات أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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تدربت القوات السورية التابعة للجيش السوري الحر، المدعومة من تركيا بالقرب من مدينة أعزاز السورية الشمالية، استعدادا للتوغل التركي المتوقع في سوريا.

وشارك عشرات المقاتلين في المناورات العسكرية التي جرت يوم الاثنين.

وقالت القوات التي يقودها الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، إن القوات الأمريكية بدأت تنسحب يوم الاثنين من مواقع على طول الحدود في شمال شرق سوريا قبل غزو تركي متوقع، يقول الأكراد السوريون إنه سيُنهي خمس سنوات من الإنجازات في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

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