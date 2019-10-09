شاهد: لحظة الهجوم على كنيس يهودي ومطعم تركي في ألمانيا

أظهر مقطع فيديو مصور رجلاً يرتدي ملابس قتالية وهو يقوم بإطلاق أعيرة نارية من خلف سيارته المتوقفة في وسط مدينة هاله بشرق ألمانيا اليوم الأربعاء.

وأسفر هذا الهجوم والذي تلاه هجوم آخر على مطعم كباب تركي، عن مقتل شخصين، وتم اعتقال المشتبه به، بحسب الشرطة الألمانية.

وحاول المهاجمون ظهر اليوم دخول الكنيس الواقع في حي بولوس حيث كان "بين 70 و80 شخصا" مجتمعين للاحتفال بيوم الغفران (كيبور) لدى اليهود، حسب ما قال رئيس الطائفة اليهودية في المدينة ماكس بريفوروتسكي لصحيفة دير شبيغل، موضحا أن الجناة لم يتمكنوا من اقتحام باب الكنيس.

كما قام المهاجمون بإطلاق النار وسط الشارع وعلى المطعم التركي، حسبما أفاد شهود قالوا بأنهم شاهدوا جثة على الأرض فوقها غطاء أزرق اللون قرب الكنيس في حي بولوس.

من جهتها، قالت الشرطة عبر تويتر "قتل شخصان في هاله حسب المعلومات االأاولية، وقد سجل إطلاق عيارات نارية عدة، إلا أن منفذي الهجوم تمكنوا من الفرار على متن سيارة". كما طلبت الشرطة "من السكان البقاء في منازلهم".

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