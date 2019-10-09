شاهد: انقلاب شاحنة تنقل صناديق بيرة في أستراليا

تحطمت شاحنة تحمل مئات العلب من البيرة على الطريق السريع في أستراليا، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، مما تسبب في انسكاب البيرة على الطريق.

وبقيت عبوات بيرة "فيكتوريا بيتر" متناثرة على الطريق السريع، وأغلقت طريقا واحدا، بينما كان الطاقم يعمل على تنظيف الفوضى.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية لاحقاً، أن سائق الشاحنة فقد السيطرة واصطدم ببنك.

أما شركة "فيكتوريا بيتر" فقد شاركت منشوراً على موقع "فيسبوك" أشارت فيه إلى "أن السائق لا يحتاج إلى مساعدة طبية".

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