تعرف على مناطق تواجد القوات الأجنبية في سوريا وأبرز قواعدها العسكرية

أدى الوضع الأمني الهش الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 على خلفية موجة الربيع العربي إلى توسع دائرة الحرب والتي شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية جعلت الأراضي السورية ساحة مفتوحة للعديد من الجيوش والفصائل والتي اتخذت من التنظيمات المتطرفة ذريعة للبقاء في سوريا. ومع الأيام زاد عدد القواعد والنقاط العسكرية في سوريا وأهمها:

الوجود الروسي

اقتصر الوجود العسكري الروسي في سوريا في بداية الأمر على التعاون في المسائل اللوجستية والفنية، وذلك بفضل العلاقات التاريخية بين البلدين حيث تعتبر سوريا أهم حليف لسوريا في منطقة الشرق الأوسط، لكن الأمر تطور إلى وجود عسكري حقيقي حيث رمت روسيا بثقلها العسكري مع إنشاء قواعد عسكرية في سوريا أهمها:

قاعدة طرطوس البحرية والتي تعتبر نقطة ارتكاز روسيا في منطقة المتوسط. وتضم القاعدة 11 سفينة حربية وصواريخ إس 300 الدفاعية.

قاعدة حميميم وهي القاعدة العسكرية الجوية وهي قريبة من مدينة اللاذقية وتضم طائرات سوخوي وأنطونوف ومدافع وصواريخ إس 400. ولجأت روسيا إلى استخدام قاعدة حميميم في صيف 2015 لتنفيذ عمليات قصف ضدّ المعارضة المسلحة، وقد ساهمت بشكل كبير في تقدم القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية له في مناطق الشمال.

إضافة إلى نقطة تدمر العسكرية والتي تمّ انشاؤها عقب سيطرة القوات السورية وحليفتها روسيا على تدمر قبل أن يعيد التنظيم سيطرته عليها مجددا، ليتركها في وقت لاحق. وتضم قاعدة تدمر أسلحة وذخائر وتجهيزات عسكرية.

الوجود الأمريكي

تعتبر النقاط العسكرية الأمريكية في سوريا قواعد ارتكازية مهمتها دعم قوات "سوريا الديمقراطية" في عملياتها العسكرية ضدّ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وحسب التقارير الاستخباراتية فالنقاط الارتكازية العسكرية الأمريكية في سوريا تخضع لسيطرة الأكراد. وأهم هذه النقاط:

قاعدة كوباني أو عين العرب بريف حلب الشمالي، وتضم حوالي 300 جندي وخبير عسكري أمريكي. وغير بعيد عن قاعدة كوباني هناك قاعدة تل أبيض على الحدود السورية مع تركيا وتضم حوالي 200 جندي أمريكي. وغير بعيد عن الحدود السورية-العراقية توجد قاعدة رميلان شرق القامشلي، والتي تمّ انشاؤها في خريف العام 2015 وتستقبل طائرات أمريكية وخبراء وجنود أمريكان. قاعدة عين عيسى في شمال سوريا وتضم حوالي 100 جندي أمريكي، قاعدة المبروكة غرب مدينة القامشلي، قاعدة خراب عشق غرب مدينة عين عيسى وقاعدة تل بيدر شمال محافظة الحسكة.

الوجود البريطاني

سجلت بريطانيا وجودها العسكري في سوريا من خلال إنشاء قاعدة بالقرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري-الأردني-العراقي. ويعود تاريخ إنشاء القاعدة البريطانية إلى ربيع العام 2016 حيث اشارت التقارير إلى وجود حوالي 50 خبيرا عسكريا بريطانيا إضافة إلى جنود وضباط. وتمّ تأسيس القاعدة العسكرية البريطانية في الأساس لتدريب وتسليح عناصر الجيش السوري الحر.

الوجود التركي

تتمركز الوحدات العسكرية التابعة للجيش التركي في شمال سوريا. ويأتي نشاط القوات التركية في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد برعاية روسيا وتركيا وإيران. وشارك الجيش التركي في عملية درع الفرات في العام 2016 لصدّ الفصائل المتطرفة والمسلحة. كما قام الجيش التركي بعملية غصن الزيتون في عفرين بحجة محاربة الفصائل المسلحة.

الوجود الإيراني

تشير التقديرات إلى أن أغلب المقاتلين الإيرانيين في سوريا ينتمون إلى مليشيات الحرس الثوري، وتضم ن معامل الدفاع بمنطقة سفيرة في الشمال السوري أكبر القواعد الإيرانية. كما تنتشر المليشيات الإيرانية في جنوب دمشق وريف حلب الجنوبي وريف حمص الشرقي.

حزب الله

تنتشر ميليشيات حزب الله في سوريا في الجنوب. وحسب المعلومات الاستخباراتية فإن منظومة الحزب تنتشر في ثلاثة خطوط واضحة تبدأ بخط استطلاع ملاصقٍ للسياج مع الجولان المحتل، ثم خط عملياتي ينتشر في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق الغربية ثم خطّ القواعد الحصينة للحزب المنتشرة شرق الطريق الدولي دمشق عمّان وصولا إلى السويداء.

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