بسبب سيلفي أربعة شبان يفقدون حياتهم

غرق أربعة أشخاص من عائلة واحدة في سد بامبار في الهند، إثر انزلاقهم في الماء عندما كانوا يحاولون التقاط صور سيلفي، فيما كان مستوى المياه آخذ في الارتفاع.

وماتت نيفيدا المتزوجة حديثا ذات 20 سنة من العمر، إلى جانب سنيها (22) وكانينغا (20) وسانتوش (14)، الذي كانت أول من انزلق في الماء، بحسب الشرطة المحلية في ولاية تاميل نادو. وقد جرى انتشال جثث الضحايا على الفور.

أما الزوج فقد نجا من الموت واستطاع أن ينقذ شقيقته ذات 15 سنة. وسجلت في الهند أكبر نسبة لعدد الوفيات بسبب محاولات أخذ صور سلفي بحسب دراسة أجريت سنة 2018.

وجاء في الدراسة أن 259 شخصا فقدوا حياتهم، عندما كانوا يحاولون أخذ صور سيلفي/ من تشرين الأول/أوكتوبر 2011 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وأن أكبر عدد للضحايا سجل في الهند ويقدر ب159 حالة وفاة، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة وباكستان، وأن حوالي 72% من الضحايا هم من الذكور، وتقل أعمارهم عن 30 سنة.

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