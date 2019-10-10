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الصين

آبل تسحب تطبيقا مثيرا للجدل في هونغ كونغ بعد تحذير صيني

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
تطبيق هونغكونغماب دوت لايف
تطبيق هونغكونغماب دوت لايف -
حقوق النشر
رويترز
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سحبت "آبل" الخميس تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسبما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية بمساعدة الحركة المطالبة بالديموقراطية عن طريقه. ونقل مطورو تطبيق "هونغكونغماب.لايف" في بيان، عن "آبل" قولها إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".

وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في جنوب الصين، منذ أربعة أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

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وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الأربعاء "لا أحد يريد جر +آبل+ إلى الاضطرابات في هونغ كونغ. لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن آبل تخلط بين الأعمال والسياسية وحتى الأعمال غير القانونية".

وأضافت الصحيفة الصينية أنه "على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".