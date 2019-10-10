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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: تذكر أن يقول شيئا لوالدته ... فاقتحم الاستوديو مقاطعا البث المباشر

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: تذكر أن يقول شيئا لوالدته ... فاقتحم الاستوديو مقاطعا البث المباشر
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في بعض الأحيان قد يكون العثور على مربيات الأطفال أمرأ شاقا، وفي العديد من الأوقات قد يضطر الموظفون إلى اصطحاب أبنائهم إلى المؤسسات التي يعملون بها. إلا أن هذا الصغير اختار مرافقة والدته المذيعة ليس فقط إلى مكان عملها بل دخل، مقاطعا بثها المباشر وانضم إليها على الهواء.

كانت مراسلة البنتاغون، كورتني كيوب المسؤولة عن تغطية أخبار الأمن القومي والبنتاغون على محطة "إم إس إن بي سي" على الهواء مباشرة للحديث عن آخر المستجدات حول العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها أنقرة "إرهابية"، عندما قرر أحد أبنائها البالغ من العمر 4 سنوات، أن يدخل إلى الاستوديو، مقاطعا والدته، التي استدركت الموضوع على الفور وعلقت "عذرًا، طفلي هنا، البث المباشر".

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