من هي أوّل امرأة تعيّنها الخرطوم على رأس المؤسسة القضائية؟

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية إضافة إلى نائب عام جديد بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وأضافت الوكالة أن المجلس المكون من 11 عضواً قام بتعيين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبد الله محمد خير رئيسة للقضاء، وتاج السر علي الحبر في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين خير في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كنَّ في الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل-نيسان.

وبحسب ما تقوله الوكالة، فإن خير التي دخلت إلى السلك القضائي منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهي لا تنتمي إلى أي حزب سياسي. وكانت خير قد شاركت في الاحتجاجات ضد حكم البشير وإحدى القاضيات اللواتي دعمن الثورة.

وعيّنت خير قاضية استئنافات في عام 2003 بعدما تدرجت في المناصب ثم شغلت منصب قاضٍ في محكمة عليا في العام 2015.

والخميس مدد المجلس أيضاً حالة الطوارىء التي فرضت في 22 شباط/فبراير لثلاثة أشهر أخرى. وكان فرض حالة الطوارئ من قبل البشير آخر محاولة منه لوأد الاحتجاجات ضده التي أخذت بالاتساع لتتحدى قبضته الحديدية على الحكم منذ ثلاثة عقود.

وشكّل تدهور الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية قبل أن يطيح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل. وشرع السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه في 17 آب/أغسطس بين قادة الاحتجاج والجنرالات.

وأدى اعضاء المجلس السيادي المشترك العسكري المدني اليمين لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً. وفي 8 أيلول/سبتمبر، أدت أول حكومة سودانية بعد إطاحة البشير برئاسة عبدالله حمدوك اليمين لتسيير الأعمال اليومية للبلاد.

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