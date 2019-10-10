منفذ هجوم هاله في ألمانيا نشر "بيانا" معاديا لليهود على الأنترنت

ذكر موقع "سايت" لمراقبة المواقع الجهادية وصحيفة "دي فيلت" الألمانية أن منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسا في هاله بجنوب شرق ألمانيا نشر على الأنترنت "بيانا" معاديا لليهود. وقالت مديرة الموقع ريتا كاتز في تغريدة على تويتر أن "هذه الوثيقة أعدت على ما يبدو، قبل أسبوع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر".

وأضافت أن "البيان" يتضمن "صور أسلحة وذخائر مستخدمة" بينها "أسلحة يدوية الصنع"، ويتحدث عن هدف "قتل أكبر عدد ممكن من المعادين للبيض ويفضل أن يكونوا يهودا".

وذكرت صحيفة "دي فيلت" على موقعها الالكتروني أن النص الذي يقع في نحو عشر صفحات ومكتوب باللغة الانجليزية يشير بالتحديد إلى مشروع مهاجمة كنيس هاله خلال عيد الغفران (يوم كيبور) اليهودي، والإفلات.

BREAKING: PDF document, appearing to be manifesto of #Halle#Germany attacker Stephan Balliet, emerges online, showing pictures of the weapons and ammunition he used and reference to his live stream. States objective to "kill as many anti-whites as possible, Jews preferred." pic.twitter.com/IpYqY75ywW — Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019

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وقُتل شخصان الأربعاء وأصيب آخران بجروح بالغة في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانيّة استهدف كنيساً بالتزامن مع يوم الغفران، في عمليّة صوّرها المنفّذ ونشرها عبر الإنترنت. وأعلنت الشرطة الألمانيّة مساءً أنّها أوقفت رجلا جريحا بعدَ تبادل لإطلاق النّار.

وتحدث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "هجوم معاد للسامية" يشتبه بأن منفذه من مؤيدي "اليسار المتطرف".