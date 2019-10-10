انطلقت تظاهرتان سيارتان ضخمتان من شمال وجنوب البلاد بدعوة من السكان العرب داخل إسرائيل، احتجاجا على تفشي الجريمة في بلداتهم،على أن يتجمعوا لاحقا أمام مكتب رئيس الوزراء بعيد وصولهم إلى القدس.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تضم نوابا عربا في الكنيست "كل الشوارع في إسرائيل مغلقة، شارع ستة الذي يعبر إسرائيل من الشمال الى الجنوب والشوارع حوله مغلقة، معركتنا هي من أجل حياة كريمة لنا ولأبنائنا".

وأضاف "طالبنا الإلتقاء بوزير الأمن غلعاد اردان طيلة السنوات الأربع الماضية، لكنه رفض الإلتقاء بنا، كان يقول عنا بأننا مخربون وإرهابيون، لكن بفضل الهبة الشعبية وإغلاق الشوارع ها هو اليوم يدعونا للجلوس معه ومع قائد الشرطة".

وأكد عودة في شريط فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف في الشارع رقم ستة "مطالبنا واضحة، هناك عصابات الإجرام المنظم وعصابات الخوات وعصابات السلاح، كما أن السلاح منتشر بأيدي الناس، لا نريد سوى قيام الشرطة بواجباتها، ومتى أرادت القيام بذلك فستفعل"، مضيفا "يبقى 30% من الجرائم التي لها ابعاد مجتمعية وتربوية واقتصادية، سنعالجها معا".

هذا أسمه شعب حيّ يريد الحياة الكريمة. Publiée par ‎Ayman Odeh - أيمن عودة‎ sur Mercredi 9 octobre 2019

وظهرت في شريط الفيديو صور أرتال من السيارات تغلق الشارع. وتابع قائلا "نحن نحو الف سيارة، وأعتذر من الذاهبين الى أعمالهم، هدفنا ليس إغلاق الشوارع ولا إزعاج الناس، لكنها الطريقة الوحيدة للإلتفات الينا، ولأن تقوم الدولة بملاحقة عصابات الإجرام وسحب السلاح كليًّا".

وكانت لجنة المتابعة العربية التي تلاحق مطالب السكان العرب برئاسة محمد بركة، أعلنت عن نشاطات عدة للضغط على الشرطة والدولة لاتخاذ خطوات سريعة في إطار مكافحة الجريمة.

وحمل المتظاهرون لافتات بالعبرية وكتبوا عليها "الشرطة تخلت عن العرب".

وانطلقت التظاهرتان السيارتان من الشمال والجنوب الساعة السابعة صباحا (الرابعة ت غ) والتحمتا عند الساعة 14.30 عند مفرق اللطرون على مقربة من مداخل القدس.

وأقامت الشرطة سواتر حديدية أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان في تصريح للإذاعة الاسرائيلية باللغة العربية أنه "سيلتقي بالقيادة العربية لمناقشة سبل مكافحة الجريمة"، مضيفا "أن الشرطة بكل أجهزتها تعمل اليوم على محاربة الجريمة في المجتمع العربي".

وتابع الوزير الإسرائيلي مشددا "على ضرورة تشديد العقوبة المفروضة على كل من يتاجر بالأسلحة"، معتبرا أن "هناك حاجة ملحة لقيام الجهاز القضائي بالتعامل مع هذه القضايا بصورة حازمة أكثر".

وكان آردان أحدث ضجة عندما قال الإثنين الماضي "إن المجتمع العربي مجتمع عنيف جدا، وهذا الأمر متعلق بثقافتهم، إذ تنتهي الصراعات بينهم باستلال السكاكين بدلا من التوجه إلى المحاكم".

وقوبل هذا الكلام بموجة احتجاجات أجبرت آردان على التراجع والقول إن "غالبية أبناء المجتمع العربي مسالمون ويحافظون على القانون"، موضحا أنه "لم يقصد التعميم".

للمزيد على يورونيوز:

الآلاف من عرب 48 يشاركون في تظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد "قانون الدولة القومية"

دفن طالبة من عرب إسرائيل في بلدتها بعد مقتلها في أستراليا

شركة إسرائلية تعترف.. صه.. لا تخبروا أحدا.. نحن من قام بذلك