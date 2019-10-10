فرنسا: مترو العاصمة باريس يحتفل بالذكرى الـ 60 لأستريكس

احتفل مترو العاصمة الفرنسية بالذكرى الـ 60 لميلاد سلسة الكتب المصورة "أستريكس"، وهي السلسلة التي يعشقها الكبار والصغار حيث داعبت مغامرات "أستريكس" بطل الأبطال جميع الأجيال في فرنسا وبلجيكا ومختلف بلدان العالم. وبالمناسبة تمّ تزيين محطات المترو في باريس بصور وملصقات لأبطال السلسلة، كما تمّت تسمية 12 محطة بأسماء مستوحاة من مغامرات "أستريكس".

وفي محطة "غار دو ليون" ارتدى منظمو التظاهرة ألبسة تنكرية لكل من "أستريكس" و"أوبيليكس" و"جيتافيكس"، وهي أشهر شخصيات السلسلة، كما تمّ توزيع أقنعة ودمى وخوذات كتلك التي يرتديها أبطال العصر الحجري، وهو العصر التي تدور خلاله أحداث السلسلة.

وتعد سلسلة "أستريكس" التي ظهرت في أكتوبر-تشرين الأول لعام 1959، والتي تمّ نشرها باللغة العربية تحت اسم "أستريكس بطل الأبطال" إحدى أشهر سلسلة للكتب المصورة للكاتب رينيه غوسيني ورسومات آلبير اديرزو. وقد بيع أكثر من 370 مليون ألبوم من هذه السلسلة في جميع أنحاء العالم، كما تمّت ترجمتها إلى 100 لغة وألهمت الكتاب والفنانين الذين حوّلوها إلى رسوم متحركة وأفلام.

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