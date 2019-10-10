فلاديمير بوتين ليس متحمسا لمواقف غريتا تونبرغ حول البيئة

عند سؤاله عن الناشطة البيئية غريتا تونبرغ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الأمر يستحق الشجب عندما يستخدم أشخاص ما مراهقين لتحقيق أهدافهم. وأشار بوتين إلى أن حقيقة أن الشباب والمراهقين يهتمون بالمشاكل الحالية في عالم اليوم، بما في ذلك قضايا البيئة، مؤكدا أن الأمر جيد للغاية وأن المراهقين يحتاجون بالتأكيد إلى الدعم، لكنه أوضح أن الأمر يستحق الإدانة عندما يستخدم شخص ما مراهقين لتحقيق أهدافه الخاصة، مضيفا أن الأمر سيكون سيئا إذا حاول أحدهم جني أموال بهذا الشكل. ودعا بوتين إلى مراقبة ذلك بعناية في المستقبل.

وكانت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي تبلغ من العمر 16 عاما قد ألقت خطابا خلال قمة العمل المناخي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك حيث دعت زعماء العالم إلى التحرك للحفاظ على البيئة. وهاجمت تونبرغ قادة العالم بسبب عدم تحركهم بالقدر الكافي وفشلهم في مجابهة التغيرات المناخية. وقالت تونبرغ خلال مداخلتها: "كان العلم واضحا جدا منذ أكثر من 30 عاما، كيف تجرؤون على النظر حيث لا ينبغي، ثم تأتون إلى هنا لتقولوا إنكم تقومون بما يكفي، بينما لا نرى السياسات والحلول الضرورية في أي مكان بعد"، وأضافت: "تقولون إنكم تسمعوننا وتتفهمون الأمر العاجل، فإذا كنتم تتفهون الوضع حقا بينما أنتم عاجزون على الفعل، فستكونون حينها أشرارا، وهذا ما أرفض اعتقاده".

للمزيد:

"كلام قاس".. ما قالته الناشطة الصغيرة تونبرغ لقادة العالم في نيويورك

ترامب يسخر من الناشطة السويدية الشابة تونبرغ ويقول إنها تبدو "سعيدة للغاية"