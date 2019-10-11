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الصين

شاهد: عشرات طيور أبو قرن تغطي في أسراب سماء محمية تونبيغوان الصينية

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
شاهد: عشرات طيور أبو قرن تغطي في أسراب سماء محمية تونبيغوان الصينية
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شوهد أكثر من مائة (100) طائر من طيور أبو قرن، وهي تحلق لأول مرة في سماء محافظة يونان جنوب غربي الصين. وقد شاهد الباحثون العشرات من هذه الطيور تطير في أسراب في محمية تونبيغوان الطبيعية، عندما كانوا يستطلعون الموارد في المنطقة.

وكسبت هذه الطيور اسمها جراء غطاء لونه أصفر وأسود يعلو رؤوسها ومناقيرها، وهي طيور نادرة وموضوع حماية على مستوى وطني في الصين. ويلاحظ توزع هذه الطيور بالأساس في غابات إفريقيا وجنوب آسيا الممطرة، وتعيش أعداد صغيرة منها في جنوب الصين وجنوبها الغربي.

ويقول تشين هاو نائب رئيس مكتب إدارة وحماية محمية تونبيغوان الطبيعية، إنه لوحظ نمو لأعداد هذه الطيور على مدى ثلاثة عقود من الحماية، وهو ما يعني أن الحماية ناجعة.

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