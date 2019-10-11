شاهد: كاليفورنيا في ظلام دامس وقطع الكهرباء عن قرابة مليون شخص لمنع اندلاع حرائق الغابات

نشبت حرائق هائلة بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، ما دفع بالسلطات إلى القيام بعمليات اخلاء واسعة، وأغلق الطريق السريع لوادي سان فرناندو.

كما أدت حرائق الغابات في أنحاء لوس أنجلوس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة 730 ألف مسكن بحسب مسؤولين.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق إن حرق القمامة التي ألقيت بواسطة شاحنة لجمع القمامة تسبب في انتشار حريق دمر عشرات الآلاف من المنازل في مقاطعة ريفرسايد.

ويكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب التي أدت إلى حرق عدد من المركبات التي كانت بالقرب من مجمع صناعي.

كما شهد حي آخر يقع في منطقة نيوبري بارك غرب لوس أنجلوس نشوب حرائق شكلت تهديدا للسكان المقيمين الذين غادروا منازلهم.