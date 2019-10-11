أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

وقالت الشرطة البريطانية إن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب. وأوضحت في بيان بثته وكالة "برس اسوسييشن" إنه "نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات". إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك "منفتحة" على فرضيات أخرى.

وقال رجال الإسعاف والشرطة إن خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز ارنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.

وقالت شرطة مانشستر في بيان: "الضباط حاضرون في الموقع والتحقيقات الأولية تشير إلى تعرض عدة أشخاص للطعن".

وأضافت أن "رجلاً في الأربعينات من عمره اعتقل على خلفية الاشتباه بقيامه بهجوم خطير، وتم احتجازه للتحقيق".

ثم أضافت الشرطة في تغريدة أخرى أن الأشخاص الخمسة المصابين نقلوا إلى المستشفى.

ونوهت إلى أنها في هذه المرحلة المبكرة ما تزال تحاول الوقوف على دوافع الهجوم والظروف المحيطة به.

وقالت إنه نظراً لطبيعة الحادث وموقعه، فإن ضباطاً من قسم مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق حالياً.

وأفادت وسائل إعلام وشهود عيان أن مركز آرنديل تم إخلاؤه من زواره وموظفيه بحضور أعداد كبيرة من رجال الشرطة والإسعاف.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن وجود أربع إصابات يقوم المسعفون بمعالجتها في عين المكان.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الإسعاف الشمالية الغربية: "إننا في الموقع، ونعالج أربعة مصابين".

في حين قال ديفيد آلينسون مدير المركز لوسائل إعلام محلية أن حادثاً خطيراً وقع ، وأن المركز أخلي والشرطة تحقق.

وقال موظف في أحد المحال التجارية ضمن المركز : "طلب موظفو الأمن من جميع البائعين إغلاق أبواب المتاجر وإبعاد المتسوقين إلى الجهة الداخلية من المحلات ."

الحادث الذي وقع في الحادية عشرة وعشرين دقيقة صباحاً أدى إلى إغلاق الشرطة الطرق المؤدية إلى مسرح الحادث.

وتناقل رواد سائل التواصل الاجتماعي الخبر مع مقاطع فيديو أحدها يصور توقيف الشرطة للمشتبه بقيامه بالطعن.

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