شركة النفط الإيرانية: صاروخان استهدفا ناقلة النفط "سابيتي" تسببا بتفجير ضخم قرب ميناء جدة السعودي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استهداف ناقلة نفط تابعة لإيران في البحر الأحمر بضربتين، خلفتا أضراراً كبيرة.

وكان التلفزيون الحكومي الإيراني إن صاروخين أصابا ناقلة نفط "سابيتي" التابعة لإيران مما أشعل النار فيها قبالة ميناء جدة السعودي.

وأضاف التلفزيون نقلاً عن شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) "أصاب صاروخان الناقلة "سابيتي" التابعة لإيران بالقرب من مدينة جدة السعودية."، ونفت الشركة تقارير نقلت عنها قولها أن السعودية تقف وراء هذه الهجمات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه من المبكر تحديد الطرف المسؤول عن الانفجار بحسب ما نقلت وكالة ريا الروسية للأنباء.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن خبراء يميلون إلى فرضية "العمل الإرهابي" الذي استهدف الناقلة التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران فيها على بعد ستين ميلاً من ميناء جدة السعودي.

وبحسب "إرنا" فإن الخزانين الرئيسيين تعرضا لأضرار جسيمة ما أدى إلى تسرب مخزون النفط إلى البحر الأحمر، لكن في وقت لاحق أعلن عن السيطرة على التسرب ووقفه.

وذكر متحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أنهم على دراية بتقارير الإعلام حول انفجار ناقلة إيرانية ولكن لا معلومات أخرى لديهم حتى الآن.

وقال "نحن على علم بالتقارير لكن ليس لدينا أي معلومات أخرى"، ويحمي الأسطول الخامس المتمركز في البحرين خطوط الشحن في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 ٪ الجمعة بعد الإعلان عن الهجوم على الناقلة في البحر الأحمر، في ظل ارتفاع احتمالات اضطراب الإمدادات بعد أسابيع من هجمات على منشأتين تابعتين لأرامكو السعودية، ليكون هذا الارتفاع الأعلى منذ 16 أيلول/ سبتمبر عندما سجلت الأسعار قفزة بـ20% بعد الهجمة على النفط السعودي.