شاهد: السلطات الإيطالية تنقل جثامين 13 مهاجرا قضوا غرقا قبالة لامبيدوزا

بدأت السلطات الإيطالية، الخميس، إجراءات نقل جثامين 13 مهاجراً ماتوا غرقاً بعد انقلاب القارب الذي كانوا على متنه قبالة جزيرة لامبيدوزا، حيث سيتم نقلهم إلى جزيرة صقلية لإنهاء إجراءات دفنهم.

وقال خفر السواحل الإيطالي إن إحدى سفنه كانت على وشك البدء في عملية الإنقاذ، على بعد ستة أميال بحرية قبالة أقصى جنوب إيطاليا عندما انقلب القارب في وقت مبكر من يوم الإثنين.

وأبلغ الناجون من الحادث وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المهاجرين انتقلوا إلى جانب واحد من قاربهم الذي كان يغرق عندما رأوا سفينة الإنقاذ.

وتم انتشال 22 شخصا من البحر ونقلهم إلى بر الأمان.

وغرقت 13 إمرأة فيما يستمر البحث عن 15 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بما في ذلك عدد غير معروف من الأطفال.

وغادر القارب من تونس وعلى متنه حوالي 50 شخصاً ، معظمهم من غرب إفريقيا وتونس، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا العام إلى أكثر من 1000.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 7939 مهاجرا وصلوا إلى البلاد عبر البحر هذا العام، في انخفاض بلغت نسبته 63 في المائة مقارنة مع المدّة ذاتها من العام 2018 وبانخفاض نسبته 93 في المائة عن معدّلات العام 2017.