البنتاغون يعلن نشر 3000 جندي إضافي في المملكة العربية السعودية

أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بياناً اليوم، الجمعة، جاء فيه أنها ستنشر 3000 جندي إضافي المملكة العربية السعودية بسبب التوترات في المنطقة بحسب وكالة فرانس برس.

ووافق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية.

وأفاد البيان "وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية" في السعودية، موضحا أن "هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي اضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي".

واضاف إن إسبر "أبلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الاضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية".