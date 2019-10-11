شاهد: السلطات التركية تعتقل عددا من المحتجين والمنتقدين لتدخلها العسكري في سوريا

اعتقلت الشرطة التركية خمسة محتجين على الأقل في ديار بكر، التي تقطنها أغلبية من الأكراد جنوب شرقي تركيا، بسبب انتقاد المحتجين للهجوم العسكري التركي ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا. واستعملت الشرطة خراطيم المياه ضد المحتجين لتفريقهم. إلى جانب ذلك بدأت السلطات التركية تحقيقات بشأن زعماء مقربين من المعارضة الكردية، واعتقلت من بينهم 21 شخصا أيضا. وقد تدخلت تركيا عسكريا أمس الأربعاء في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت متحالفة مع أكراد سوريا. وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بالارهابية، بسبب علاقاتها مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يخوضون معارك منذ عقود طويلة ضد السلطات التركية.