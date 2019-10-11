آخر تطورات عمليّة "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا

بدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنّه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قوّاتها من نقاط حدودية. وبعد مواقف أمريكيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء العملية التركية "فكرة سيّئة". وقال إنّ واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" بعد سلسلة انتقادات اتّهمته بالتخلّي عن المقاتلين الأكراد الذين شكّلوا شريكاً رئيسياً لبلاده في دحر تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد أيّام من حشد تركيا قوّاتها وفصائل سوريّة موالية لها قرب الحدود، أعلن الرئيس رجب طيّب إردوغان الأربعاء عبر تويتر أنّ "القوّات المسلّحة التركية والجيش الوطني السوري باشرا عمليّة "نبع السلام" في شمال سوريا".

وبدأ الهجوم التركي بغارات جوّية محدودة استهدفت بلدة رأس العين ومحيطها، قبل أن يطال قصف مدفعي مدناً وقرى عدّة على طول الشريط الحدودي، في المنطقة التي تأمل أنقرة إقامة "منطقة آمنة" فيها تُعيد إليها اللاجئين السوريين لديها.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الخميس تصديها لمحاولات القوات التركية التوغل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا، غداة بدء أنقرة عملية واسعة ضدها تخللها قصف عنيف استهدف مدنا وقرى عدة. وأعلنت أنقرة بدورها أن عمليتها العسكرية البرية والجوية "مستمرة بنجاح"، وتمكنت من السيطرة على أهداف معينة لم تحددها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع عملية عمليّة "نبع السلام" رويترز

الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

تركيا تعلن سقوط أول جنودها

أعلنت وزارة اللدفاع التركية عن مقتل أول جندي لها في العملية الدائرة ضد المقاتلين الأكراد، في حين أعلنت من جهة أخرى ارتفاع حصيلة القتلى في الجانب الآخر إلى 277 مقاتلاً كردياً حتى اللحظة، بعد سقوط 49 مقاتلاً خلال العمليات الليلية الخميس.

الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019

وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يجريان مكالمة هاتفية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، تبادل خلالها الطرفان الآراء حول قضايا الدفاع والأمن، وأطلع الوزير التركي نظيره الأمريكي على أهداف وتقدم عملية نبع السلام، بحسب وزارة الدفاع التركية.

ترامب يتحدث عن وساطة بين الأكراد وتركيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ وساطةً أميركيّة بين أنقرة والأكراد هي واحدةٌ من ثلاثة خيارات أمام الولايات المتحدة، غير مستبعد خيار فرض العقوبات، كما استخلص من تغريداته.

وقد كلّف ترامب دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد، في محاولة لإنهاء الهجوم التركي على شمال سوريا، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير الخميس.

وقال المسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ ترامب "كلَّفَنا أن نُحاول البحث عن قواسم مشتركة بين الجانبين، وعمّا إذا كان ممكناً التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وهذا هو ما نفعله"، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

وأشار المسؤول إلى أنّ العمليّة العسكريّة التركيّة في شمال سوريا لم تتخطّ في هذه المرحلة الخطّ الأحمر الذي وضعه ترامب.

وردّاً على سؤال حول تعريف هذا الخطّ الأحمر، قال إنّه يشمل "التطهير العرقي" وكذلك "القصف الجوّي أو البرّي العشوائي ضدّ المدنيّين".

الجمهوريون يخططون لفرض عقوبات على تركيا

فبعد يوم من إعلان نواب جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن إعدادهم لمشروع يتعلق بفرض عقوبات على تركيا بعد بدئها هجوماً على القوات الكردية في شمال سوريا، يعلن جمهوريون في مجلس النواب عن خطوة مماثلة.

حيث أعلن 29 نائباً جمهورياً في مجلس النواب نيتهم سن تشريع يكون بمثابة رد قوي على أنقرة، بحسب ما قال مشرعون بينهم الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي والجمهوري سوب ستيف سكاليز إضافة إلى زعماء أحزاب أخرى.

وكانت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، قد قالت يوم الخميس إنه يجري تقديم تشريع لمعاقبة تركيا على هجومها العسكري ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وقالت تشيني: "يجب على تركيا مواجهة عواقب وخيمة لمهاجمة حلفائنا الأكراد بلا رحمة في شمال سوريا، الذين تكبدوا الآلاف من الضحايا في الحرب ضد داعش وساعدونا في حماية الوطن".

الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن يطالبون بوقف الهجوم التركي

طالب الأعضاء الخمسة الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس، "تركيا بوقف عملها العسكري الأحادي الجانب" في سوريا، وذلك إثر اجتماع طارىء ومغلق.

وقال دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الخمس، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا، لم تنجح حتى الآن في دفع جميع أعضاء المجلس للانضمام الى بيانها الذي يؤكد "القلق البالغ" لدى الأوروبيين حيال الهجوم التركي، ولكن من دون التنديد به.

فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية

قال وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لو دريان إن باريس طلبت اجتماعاً طارئاً للتحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسبانية، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

في السياق دعا الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، الدول الأعضاء في الحلف، وبينها تركيا، الى "رص الصفوف ضد عدونا المشترك"، تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لأثينا "علينا أن نواصل رص الصفوف ضد عدونا المشترك، وهو تنظيم الدولة الاسلامية".

غوتيريش يبدي "قلقه البالغ" مع استمرار الهجوم التركي في سوريا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "قلقه البالغ" مع استمرار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وصرح غوتيريش في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن التي تستضيف حتى السبت قمة رؤساء بلديات كبرى المدن في العالم، "أعبر عن قلقي البالغ حيال ما نشهده من تصاعد للنزاعات".

وأضاف "أيّ حل في سوريا يكون باحترام سيادة (البلد) ووحدته".

الخارجية التركية: ماكرون يريد تقسيم سوريا

قال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد تقسيم سوريا، في أول ردّ رسمي على كلام الرئيس الفرنسي الذي ندد بالعملية العسكرية التركية.

وكان ماكرون قال إن تركيا تخاطر بمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية بإعادة إقامة خلافته.

وفي حوار أجراه مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، قال أوغلو إن الجيش التركي والفصائل الداعمة له لن يتقدم أكثر من ثلاثين كيلومتراً في الشمال السوري. وأكد أوغلو كذلك على أن تركيا تمتلك الحق في استخدام المجال الجوي، فهو ليس ملك الولايات المتحدة الأميركية".

النرويج توقف تصدير السلاح إلى تركيا

أعلنت النرويج، العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، الخميس، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لإنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية النروجية، إين إريكسن سوريدي، لفرانس برس "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة (...) الى تركيا حتى إشعار آخر".

إيطاليا تستدعي السفير التركي

استدعت إيطاليا الخميس السفير التركي في روما إثر الهجوم الذي شنته أنقرة على شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان "إثر الخطوات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، أمر وزير الخارجية لويجي دي مايو باستدعاء السفير التركي في إيطاليا"، من دون أن تحدد موعد توجه السفير الى الوزارة.

واضافت "مع تأكيدها مجدداً أهمية وقف أي عمل أحادي الجانب، تكرر إيطاليا أن السبيل الوحيد الممكن لحل دائم للأزمة السورية يكمن في العملية السياسية القائمة برعاية الأمم المتحدة".

السيسي يدين "العدوان" التركي

دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان الخميس "العدوان التركي" على الأراضي السوريّة، وذلك خلال مقابلته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة.

وأكد السيسي في بيان صادر عن الرئاسة المصرية "رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية".

كما حذّر من "التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

ماكرون يندد بالعملية العسكرية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا بأسرع وقت بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. وأضاف ماكرون أن العملية تهدد بمساعدة داعش في إعادة إقامة خلافته.

وندد ماكرون بالعملية العسكرية بشدة ورأى أنها جاءت بقرار أحادي الجانب، داعياً أنقرة إلى إنهائها بأسرع وقت.

ترامب: أراقب الوضع عن كثب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، عبر تويتر، إن تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد منذ زمن بعيد مضيفاً أن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك جنوداً في المنطقة التي تتم مهاجمتها اليوم.

وفي ما بدا محاولة لتبرير قرار الانسحاب العسكري الأميركي المفاجئ من سوريا، كرر ترامب قوله إنه "يحاول إنهاء الحروب التي لا تنتنهي" والتحدث إلى الطرفين.

وأضاف ترامب أن البعض يريد من واشنطن الدفع بعشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة للبدء بالحرب مجدداً، مذكراً أن تركيا عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي، فيما يدعو البعض الآخر إلى ترك الأكراد يخوضون معركتهم.

واختتم ترامب تغريدتيْه بالقول "برأيي يجب ضرب تركيا اقتصادياً بقوة شديدة، وفرض عقوبات عليها في حال لم تتبع قواعد اللعب. أراقب (الوضع) عن كثب".

الكرملين: "نتفهم القلق التركي"

قالت متحدث باسم الكرملين اليوم، الخميس، إن موسكو قلقة من الوضع في شمال شرق سوريا بعد بدء العملية العسكرية التركية التي أطلقت أنقرة عليها اسم "نبع السلام"، مضيفاً أن موسكو تتفهم القلق التركي الأمني.

وشدد يوري أوشاكوف على أنه من الضروري احترام وحدة الأراضي السورية وأن لا تؤذي العملية التركية المحاولات السياسية الرامية إلى إيجاد حل للحرب الأهلية السورية المندلعة منذ 8 أعوام.

مواقف عربية

أدانت المملكة العربية السعودية "العدوان" الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس. وبموازاة الإدانة السعودية، أعربت كل من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والإمارات عن إدانتها العملية أيضاً.

وفي موقف متعارض مع المواقف العربية عامة، ذكرت وكالة الأناضول التركية عن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية قوله أن قطر تؤيد العملية العسكرية التركية. وأضافت الأناضول أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره القطري.

بنيامين نتنياهو يدين "الاجتياح التركي"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل "تدين بشدة" "اجتياح تركيا" للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، محذرا من "تطهير عرقي" للأكراد.

وقال نتانياهو في بيان "تدين إسرائيل وبشدة الاجتياح التركي للمناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي للاكراد من جانب تركيا وعملائها". وأضاف نتانياهو أن "إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

إردوغان

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمال شرق سوريا.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على انها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 مليون مهاجر".

فرنسا

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس أن وزارة الخارجية استدعت الخميس سفير تركيا إثر العملية العسكرية التركية التي بدأت الاربعاء في شمال سوريا.

وقال المصدر نفسه إنه "تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر" الى وزارة الخارجية الفرنسية.

قوات سوريا الديمقراطية تعلن تصديها لمحاولة توغل بري للجيش التركي

قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان الخميس "تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك" قرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما "أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي". وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت ليلاً أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوم كبير من محوري كري سبي / تل ابيض و تل حلف بالقرب من مدينة سري كانيه / رأس العين و الاشتباكات قوية جارية الان pic.twitter.com/fIOqTvCRnc — مرصد الرقة و شرق الفرات (@Marsad_Alrqqa) October 10, 2019

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "فشل" الهجوم البري للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في منطقتي تل أبيض ورأس العين منذ ليل الأربعاء. إلا أن وزارة الدفاع التركية قالت في بيان إن العملية العسكرية "براً وجواً كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها"، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ما هي تلك الأهداف ومواقعها. وشددت أن "العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح".

بومبيو ينفي إعطاء الضوء الأخضر لتركيا

نفى وزيرالخارجية الأمريكية مايك بومبيو إعطاء واشنطن تركيا "الضوء الأخضر" لتنفيذ تدخلها العسكري في شمال سوريا. وقال بومبو إن واشنطن لم تمنح أنقرة "ضوءًا أخضر" لشن هجوم عسكري على سوريا. وتابع مسؤول الدبلوماسية الأمريكية في مقابلة مع قناة "بي بي إس"، "هذا غير صحيح" ، لكنه لم يوضح أكثر وإكتفى بالقول إن تركيا لديها "مخاوف أمنية مشروعة"، مشيرا إلى "لديهم تهديدات ارهابية في مناطق الجنوبية، لقد عملنا للتأكد من أننا فعلنا ما بوسعنا لمنع هذا التهديد الإرهابي من استهداف الأتراك في تركيا،مع محاولة تحقيق ما هو في صالح أمريكا".

أكراد سوريا يقولون إن القصف التركي طال سجناً يضم عناصر تنظيم الدولة الاسلامية

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الخميس أن القصف التركي طال سجناً يضم مقاتلين أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان "قام النظام التركي مساء أمس الأربعاء ومع بدء حملته العسكرية المسعورة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، باستهداف جزء من سجن جركين في قامشلو"، من دون أن تحدد الأضرار التي طالته.

وأوضحت أن السجن "يحتوي بداخله أخطر المجرمين من أكثر من 60 جنسية، مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي شتى أنواع الإجرام والإرهاب"، معتبرة استهدافهم "محاولة واضحة لمساعدتهم على الهرب".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن القصف المدفعي التركي وقع بالقرب من السجن.

وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الارهابيين ستؤدي الى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".

موسكو تريد حوارا بين تركيا وسوريا حول الأكراد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن بلاده ترغب بحصول محادثات بين تركيا والسلطات السورية حول الأكراد المستهدفين منذ أمس بهجوم تركي في شمال سوريا.

وقال لافروف خلال زيارة الى تركمانستان "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".

الصين تدعو الى احترام سيادة سوريا

دعت الصين الخميس الى احترام سيادة سوريا وذلك غداة شن تركيا هجوما على شمال سوريا بداعي مكافحة المسلحين الأكراد السوريين.

وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية إن "الصين تعتقد دائما أنه يتعين احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها".

وأضاف أنه على المجتمع الدولي "أن يتفادى دائما المزيد من عوامل تعقيد الوضع".

الليرة التركية ثابتة بعد أن شنت تركيا هجومها على سوريا

بقيت الليرة التركية ثابتة مقارنة الدولار في وقت مبكر الخميس بعد أن شنت القوات التركية عملية عسكرية برية ضد الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا . وبلغ سعر صرف الليرة ما بين 5.8671 و5.8716 مقابل الدولار الواحد.

إيران تدعو الى "وقف فوري" للهجوم التركي في سوريا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها الخميس، تركيا إلى وقف عملياتها العسكرية في سوريا بشكل عاجل وخروج القوات التركية من الأراضي السورية. وقالت الوزارة إنه "مع إدراكنا للمخاوف الأمنية التركية، ندعو تركيا إلى إيقاف عملياتها العسكرية في سوريا بشكل عاجل، وسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي السورية".

#BREAKING Iran calls for 'immediate halt' to Turkish Syria offensive pic.twitter.com/dVAT9YQaaK — AFP news agency (@AFP) October 10, 2019

أستراليا قلقة بشأن العملية التركية وعودة داعش

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس إنه كان على اتصال بالحكومتين التركية والأمريكية خلال الليل واعترف بالقلق بشأن الوضع في سوريا بعد تنفيذ أنقرة عمليتها العسكرية. وقال موريسون "نحن قلقون للغاية بشأن ما قد يعنيه هذا بالنسبة للشعب الكردي." وأضاف "نحن قلقون كذلك بشأن ما يمكن أن يعنيه هذا لاحتمال عودة داعش".

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مساء الأربعاء إن العمليات العسكرية التركية "ستستهدف فقط مخابئ الإرهابيين وملاجئهم وأسلحتهم"، لافتاً إلى أنّ "المدنيّين الأبرياء ... وكذلك الأصدقاء وعناصر الدول الحليفة في منطقة العمليات لن يتعرّضوا للأذى".

مقاتلان من تنظيم الدولة الإسلامية كانا معتقلين لدى الأكراد في عهدة الأميركيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عى موقع "تويتر" في وقت مبكر الخميس أن مسلحين بارزين في تنظيم الدولة الإسلامية كانا في مجموعة تطلق على نفسها اسم "البيتلز"، أصبحا الآن في عهدة الأمريكيين ونُقلا إلى خارج سوريا بعد أن كانا معتقلين لدى الأكراد. وكتب ترامب "في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، استبقت الولايات المتحدة الأمر بنقل اثنين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على صلة بعمليات قطع رؤوس في سوريا ومعروفين باسم "البيتلز" إلى خارج البلاد، إلى مكان آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة". وأوضح ترامب أن الرجلين "هما الأسوأ بين الأسوأ" بين المقاتلين.

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

وكان المقاتلان عضوين في مجموعة من أربعة رجال جميعهم بريطانيون قامت بخطف وتعذيب أجانب بينهم صحافيون في أوج قوة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

مسؤولون عسكريون أمريكيون سابقون يتهمون ترامب ب"التخلي" عن الأكراد

اتهم القائد السابق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل الرئيس الأمريكي بالتخلي عن حلفاء يشكلون القسم الأكبر من قوات سوريا الديموقراطية التي كان دور حاسم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وكتب الجنرال الذي تقاعد هذا العام "سياسة التخلي هذه قد تقضي على معركة دامت خمس سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية وستضر فعليا بمصداقية الأمريكيين في كل المعارك المقبلة التي سنحتاج فيها إلى حلفاء أقوياء".

وذكر في مجلة "ذي أتلانتيك" بأن "قوات سوريا الديموقراطية حررت عشرات آلاف الكيلومترات المربعة وملايين الأشخاص من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. وخلال هذه المعارك خسرت 11 ألفا من مقاتليها". وأشار الى مقتل ستة جنود وموظفين مدنيين أمريكيين اثنين في هذه المعركة.

منظمة العفو الدولية تحذر من استهداف المدنيين

وحذّرت منظمة العفو الدولية الأربعاء أطراف النزاع من استهداف المدنيين. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف إنّ "تركيا ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي أن تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيّين وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة".

تركيا تعتقل صحافيا بسبب انتقاده العملية العسكرية في سوريا

اعتقلت السلطات التركية رئيس موقع اخباري تابع للمعارضة الخميس في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع. وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع "بيرغون" اليساري بعد اتهامه ب"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" بسبب رسالة بعث بها على تويتر. وواجه الموقع انتقادات شديدة على الانترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية اعلامية" ضد العملية.

الجامعة العربية تعقد السبت اجتماعا طارئا بشأن الهجوم التركي على سوريا

أعلنت جامعة الدول العربيّة الأربعاء أنّها ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوّات الكرديّة في شمال سوريا. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربيّة حسام زكي في بيان، إنّه تقرَّر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيّة العرب السّبت 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، وذلك "لبحث العدوان التُركي على الأراضي السوريّة".

الأردن يدين "العدوان" التركي على سوريا ويطالب بوقفه فورا

طالب الأردن ليلة الأربعاء إلى الخميس بوقف الهجوم التركي على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا فورا، معبرا عن ادانته لكل "عدوان" يهدد وحدة سوريا. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على تويتر "نطالب تركيا بوقف هجومها على سوريا فورا ونرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها".

وأضاف أن "حل الأزمة السورية سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره، هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".

نطالب #تركيا وقف هجومها على #سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي. نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 9, 2019

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وتُعتبر أنقرة الوحدات الكردية "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.