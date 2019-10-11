وثقت كاميرات مثبتة على خوذتي رائدي الفضاء كريستينا كوك وأندرو مورغن، الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول، مهمة خروجهما من المحطة بهدف تغيير بطاريات موضوعة على هيكل المحطة الخارجي.

وتظهر اللقطات التي نراها في الفيديو أعلاه مشاهد عن قرب لرواد الفضاء وهما يطوفان حول المحطة الفضائية الدولية، خلال الجولة الثانية من الرحلات المخطط لها صباح اليوم.

وقام كوك ومورغن بتركيب بطاريات أكثر قوة "ليثيوم إيون" الجديدة، من أجل تأمين مصدر للطاقة للمحطة. وتقول "ناسا" إن تلك البطاريات تقوم بتخزين الطاقة الشمسية للمحطة، ويتم استخدامها عندما لا تكون المحطة في ضوء الشمس، أي عندما تكون في الظلمة.

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