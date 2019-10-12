دانت الجامعة العربية العملية العسكرية التركية لشمال سوريا خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، وحمّلت الجامعة العربية أنقرة المسؤولية الكاملة عن "العدوان الخطير" الذي يستهدف شمال سوريا. واتهم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تركيا بالسعي إلى تغيير طبيعة السكان بمناطق شمال سوريا، مضيفا أنّ أمن سوريا جزء من الأمن القومي العربي. وطالب أبو الغيط تركيا بوقف العمليات العسكرية وسحب قواتها من الأراضي السورية.

وأكد أبو الغيط رفض جامعة الدول العربية الضغط على العالم بورقة اللاجئين، وحث مجلس الأمن على التدخل وضرورة التوصل إلى اتفاق دولي لإدانة العدوان التركي على سوريا ووقفه فورا.

رويترز

ويواصل الجيش التركي صباح اليوم السبت، القصف العنيف على مدينتي رأس العين وتل أبيض في سوريا، وذلك في رابع أيام الهجوم التركي على سوريا والذي أطلقت عليها أنقرة عملية "نبع السلام".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية منذ لحظات سيطرة الجيش التركي على مدينة رأس العين السورية، وهو ما تنفيه قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض معارك ضارية ضد الجيش التركي. وتتركز المعارك في منطقتي رأس العين، شمال محافظة الحسكة وتل أبيض في شمال محافظة الرقة.

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