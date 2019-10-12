مقتل ستة عشر شخصا على الأقل في هجوم استهدف مسجدا في شمال بوركينا فاسو

قتل ستة عشر شخصاً على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة مساء الجمعة في هجوم استهدف مسجداً في سلموسي، الواقعة على بعد 20 كيلومترا من مدينة غوروم غوروم شمال بوركينا فاسو بغرب إفريقيا، بحسب ما أعلنته مصادر أمنية السبت.

وأوضحت المصادر الأمنية في بيانها أن مسلحين هاجموا المسجد الكبير في سلموسي بين السابعة والثامنة مساء بالتوقيت المحلي وغرينتش، وفتحوا نيران أسلحتهم على الناس فقتلوا ستة عشر شخصاً بحسب ما ذكره المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، وقتل ثلاثة عشر شخصاً على الفور في الهجوم وثلاثة آخرون قضوْا بعد ساعات متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، فيما لا يزال مصابان يتلقيان العلاج.