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سوريا

مقتل ثلاثين مدنيا ونزوح نحو 200 ألف منذ بدء الحملة العسكرية التركية شمال شرق سوريا

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
عدد من الجنود والمسلحين المدعومين من تركيا في قرية اليابسة غرب مدينة تل أبيض شمال سوريا
عدد من الجنود والمسلحين المدعومين من تركيا في قرية اليابسة غرب مدينة تل أبيض شمال سوريا -
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رويترز
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن ثلاثين مدنياً قتلوا في مناطق شمال شرق سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية.

من ناحيتها قالت الإدارة الذاتية للأكراد في شمال شرق سوريا اليوم السبت إن نحو مئتي ألف شخص نزحوا بسبب القتال الدائر بين قوات الحماية الكردية والجيش التركي والموالين له من الجيش الوطني السوري في اليوم الرابع من الحملة العسكرية التركية التي أطلق عليها الرئيس رجب طيب إردوغان "نبع السلام".

وأضافت الإدارة الذاتية في بيانها السبت أن الهجوم التركي تسبب في موجات نزوح كبيرة من ديريك المعروفة أيضا "المالكية" التابعة لمحافظة الحسكة وعلى الطريق الممتد بين الحدود العراقية وصولاً إلى مدينة كوباني "عين العرب" على طول نحو 400 كيلومتر.

كانت الأمم المتحدة قدرت الجمعة أن مئة ألف نازح غادروا بيوتهم شمال سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية الأربعاء الماضي.