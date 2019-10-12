نقلت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل جديدة بما يتعلق بنظام التأشيرات السياحية الجديد في البلاد والذي بات يتيح لزوار المملكة زيارتها وفق شروط محددة.

وكانت السعودية قد أعلنت بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، بدء استصدار تأشيرات سياحية إلكترونية أو "عند الوصول" لمواطني 49 بلداً بهدف وضع السياحة على رأس قائمة مصادر الدخل الرئيسية في المملكة، إلا أن عكاظ كشفت بعد إطلاعها على لائحة تأشيرات الزيارة السياحية التي بدأ العمل بها الجمعة 11 أكتوبر / تشرين الأول 2019 أن منح التأشيرة لن يقتصر على مواطني هذه الدول.

بحسب الصحيفة فإن القائمة تشمل الجنسيات الأخرى غير المشمولة بمجموعة الـ49 إذا كان حاملوها حاملين أيضاً تأشيرة سياحية أو تجارية أمريكية أو بريطانية أو من إحدى دول أوروبا المانحة لتأشيرة شنغن.

أما أولئك غير الحاملين لهذا النوع من التأشيرات بإمكانهم كذلك القدوم إلى المملكة، ولكن عبر التواصل مع ممثلياتها في الخارج ومطابقة الشروط وطلبات الحصول على تأشيرة، وتتضمن هذه الشروط تقديم تذكرة عودة ومحل إقامة داخل السعودية، وشهادة عمل وإثبات الملاءة المالية، وخط سير الرحلة وعنوان السكن في البلد الأصلي.

وبحسب ما نقلته عكاظ عن اللائحة أيضاً أن السائح يجب ألا يقل عمره عن 18 عاماً إذا كان مسافراً دون ولي أمر، وسيلزم بتعبئة طلب التأشيرة ودفع رسومها وإرفاقها بالوثائق الثبوتية المطلوبة ومنها حيازة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والحصول على تأمين طبي معتمد وتسجيل عنوانه في السعودية.

يذكر أن أهم مميزات التأشيرة السياحية السعودية هي الاستفادة منها لأداء العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء، وعدم حاجة حاملها إلى كفيل كما في التأشيرات الأخرى، كما أنها من المفترض أن تمنح للجميع دون استثناءات قائمة على دين أو معتقد، وتتيح زيارات متعددة خلال عام دون تجاوز الزيارة الواحدة مدة ثلاثة أشهر (90 يوماً).

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