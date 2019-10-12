قوات سوريا الديمقراطية تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها

طالبت قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة بتحمل "مسؤولياتها الأخلاقية" تجاهها في مواجهة الهجوم الذي تقوم به تركيا منذ أيام على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشار الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل إلى أن الحلفاء ضمنوا الحماية لقوات سوريا الديمقراطية، ولكنهم تخلوا فجأة عن الوعود التي قطعوها. وقال ريدور خليل: "حلفاؤنا تخلوا عنا دون سابق إنذار من خلال قرارات ظالمة بسحب قواتهم من الحدود التركية"، وأضاف خليل: "نحن هنا ندعو حلفاءنا للقيام بواجباتهم والعودة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتزام ما وعدوا به". ودعا خليل إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي.

وأوضح ريدور خليل أن قوات سوريا الديمقراطية ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، وستبذل كل الجهود لصد الهجوم التركي على شمال سوريا. وقال خليل: "الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش الدولة الإسلامية، بل أنعشها ونشط خلاياها في القامشلي والحسكة وكل المناطق الأخرى"، على خلفية هجمات بواسطة سيارات مفخخة شهدتها مدينة الحسكة والقامشلي.

وقدرت الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالي 100 ألف شخص منذ يوم الأربعاء، مؤكدة أن الأسواق والمدارس والمستشفيات لا تزال مغلقة، وحذرت وكالات الإغاثة من وقوع أزمة إنسانية بسبب المخاطر التي تهدد حياة قرابة أكثر من نصف مليون شخص في شمال شرق سوريا.

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