رحيل جديد من إدارة ترامب.. وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة يستقيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارته كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا هذه الإدارة.

وكتب ترامب على تويتر "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".

"كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

وأضاف ترامب أنه سيعلن اسم خليفة ماكالينان الأسبوع القادم مشيراً إلى وجود مرشحين "رائعين".

وبقى ماكالينان على رأس الوزارة مدة 6 أشهر بعد أن حل مكان الوزيرة السابقة كيرستن نيلسن التي استمرت على رأس هذه الإدارة الهامة والنافذة مدة 18 شهراً.

وخلال ولاية ماكالينان القصيرة كثّفت إدارة ترامب الجهود لكبح التدفق الجماعي للمهاجرين من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، سواء عن طريق مطالبة المكسيك بإعاقة عبورهم أو الطلب منهم التقدم بطلبات لجوء في أول دولة يدخلونها، أي إما غواتيمالا أو المكسيك.

وكتب ماكالينان على تويتر "أريد أن أشكر الرئيس على هذه الفرصة للخدمة إلى جانب الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي".

وأضاف "مع الدعم الذي قدمه خلال الأشهر الستة الماضية، حققنا تقدماً رائعاً للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي والمأساة الانسانية اللتين واجهناهما هذا العام، عبر خفض عمليات العبور غير القانوني والشراكة مع الحكومات في المنطقة لمواجهة مهربي البشر ومعالجة أسباب الهجرة، ونشر المزيد من موارد حماية الحدود".

وأشار ترامب إلى أنه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".

للمزيد على يورونيوز:

تخفيض جديد وجذري في حصة اللاجئين الذين تستضيفهم الولايات المتحدة في2020

ترامب يسخر من زيادة وزن رجل اعتقد أنه من المحتجين ليكتشف أنه أحد مؤيديه

ترامب يريد لقاء المخبر الذي فتح عليه أبواب إجراءات العزل