تشكل مشكلة القمامة تحد كبير أمام الهند التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها نحو 15 مليون كيلوغرام، ما يشكل 11 كيلوغراماً للفرد سنوياً مقارنة بـ28 كيلوغراماً للفرد على الصعيد العالمي، بحسب الغرف التجارية الصناعية الهندية.

إلا أن ما هو مختلف قليلاً يكمن في جهود الهند للحفاظ على البيئة ومحاولة احتواء مشكلة البلاستيك، فبالإضافة إلى قيامها بتجميع وإعادة تدوير نحو 60% من نفاياتها البلاستيكية، يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتطبيق خطط طموحة لتخليص البلاد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وقد أعلن مؤخرًا أن البلاد تهدف إلى التوقف عن استخدامها بحلول عام 2022 .

وأوقف عديد من البائعين في البلاد الذين يبيعون أكياس البوليثين والأكواب البلاستيكية تجارة بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي بسبب الحملة ضدهم التي تكتسب زخماً.

يذكر أن الهند تنتج نفايات بلاستيكية أقل من المتوسط ​​العالمي للفرد الواحد، مع عمليات تدوير بلاستيك نشطة تصل إلى 60% من نسبة النفايات البلاستيكية الإجمالية، ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة عدد الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي اتخذت من حماية البيئة أساساً لأعمالها.

كذلك جزء كبير من مشكلة القمامة في الهند يعود لنظام إدارة النفايات العشوائية، والذي حتى اللحظة يساعد متطوعون بالسيطرة عليها عن طريق جمع القمامة من المجاري المائية والأنهار ومقالب القمامة، وفصلها بعضها عن بعض لإعادة تدويرها..

وقد قام رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ ماماباليبورام ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة وللمحاظفة على الصحة البدنية والنفسية.

بعض الولايات الهندية لديها بالفعل لوائح لتنظيم استهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلا أن هذا لا يكفي الحكومة المركزية التي تطالب الولايات جميعها بوقف هذا الاستخدام نهائياً بحلول عام 2022.

يقول جاجات كيلاوالا، رئيس رابطة صناعة البلاستيك في الهند، إن مصنعي البلاستيك يخشون من إغلاق مصانعهم، وأن الحل يمكن بتطوير الحكومة أنظمة إدارة نفايات أكثر تطوراً عوضاً عن قتل صناعة كاملة.

ويضيف: "من الأكياس الورقية، تحولنا إلى البلاستيك. لماذا؟ لأننا قلنا في ذلك الوقت، أنقذوا الأشجار. الآن إذا عدنا إلى الورق، سنعود لقطع الأشجار. وبالتالي فإن الحل هو إدارة النفايات. وعلينا أن نساعد الحكومة في تنفيذ أنظمة جيدة لإدارة النفايات. "

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