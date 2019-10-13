لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

اليابان

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار هاغيبيس في اليابان ومحاولات إخلاء المحاصرين مستمرة

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
طائرة هليكوبتر تحلق فوق منطقة سكنية متضررة من إعصار هاغيبيس في اليابان 13 أكتوبر 2019
طائرة هليكوبتر تحلق فوق منطقة سكنية متضررة من إعصار هاغيبيس في اليابان 13 أكتوبر 2019 -
حقوق النشر
REUTERS VIA JAPAN OUT
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قتل 11 شخصا على الأقل وفقد أكثر من 12 آخرين في اليابان جراء الإعصار هاغيبيس الذي ضرب البلاد وجلب معه أمطاراً غزيرة غير مسبوقة في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون الأحد.

ولقي البعض حتفهم بسبب انزلاقات التربة، فيما جرفت المياه البعض الآخر وهم في سياراتهم مع فيضان مياه الأنهار بعد الهطول المستمر للأمطار.

ويعمل الجنود اليابانيون الأحد على مساعدة السكان المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة غمرت فيها المياه بيوتاً أو شهدت حوادث انزلاق للتربة في وسط اليابان وشرقها.

ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أوفي سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وسجلت فيضانات كبيرة في منطقة ناغانو (وسط) حيث انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما ظهرت قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

للمزيد على يورونيوز:

إعصار هاغيبس يقترب من وسط اليابان وتحذير من انهيارات طينية وفيضان أنهر وريح عاتية

مقتل شخص مع اقتراب طوفان هاغيبيس الوحشي الأسوأ منذ ستين سنة من وسط البلاد

اليابان: قصة معتدٍ تمكن من تحديد مكان تواجد فنانة من خلال صورة "سيلفي"