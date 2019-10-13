تظاهر مئات الأكراد في العاصمة اللبنانية بيروت للتنديد بالعملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي منذ أيام ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا. ولوّح المتظاهرون بالأعلام والرايات الكردية ورددوا شعارات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على غرار "أردوغان داعش" و"نعم لوحدة الأراضي السورية" و"لا للاحتلال التركي".

وتأتي مظاهرة الأكراد في الوقت الذي اقتربت فيه القوات التركية من المناطق الرئيسية التي تخضع لسيطرة الأكراد في سوريا. وعلى ما يبدو فقد سمحت الاشتباكات بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية للمئات من أنصار ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" بالفرار من مخيم للنازحين.

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أ ب

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وأشارت الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من شمال سوريا منذ بدء عملية "نبع السلام" العسكرية قبل خمسة أيام، وقد تنبأت بحصول كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام بنقل قواتها بعيدا عن المنطقة حيث أظهرت فيديوهات تنقل مدرعات تحمل العلم الأمريكي نحو الحدود العراقية، وهو ما مهد الطريق للهجوم التركي الذي استهدف عناصر قوات سوريا الديمقراطية، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".