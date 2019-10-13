ميركل تطالب أردوغان بوقف الهجوم العسكري على سوريا فورا وتوغل تركي بعمق 35 كلم داخل الأراضي السورية

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل طالبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقف الفوري للهجوم الذي يشنه الجيش التركي على شمال وشرق سوريا منذ الأربعاء بحجة إقامة منطقة آمنة تقول أنقرة إنها ستأوي اللاجئين السوريين الذين يعيشون على الأراضي التركية.

على الصعيد الميداني، سيطر الجيش التركي وحلفاؤه من المجموعات المسلحة السورية على مدينة تل أبيض الحدودية بحسب ما أعلنه المرصد السوري المعارض.

وتعدّ تلّ أبيض أكبر مدينة تسيطر عليها القوات التركية منذ بدء الهجوم الذي شنته أنقرة منذ أيام بحسب المرصد الذي يرى أن هدف اأردوغان يبقى مدينة رأس العين السورية.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر أن قواتها سيطرت على الطريق السريع M4 ما يعني توغلا بعمق 30 إلى 35 كيلومترا داخل الأراضي السورية.