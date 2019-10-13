في الوقت الذي تستعد فيه برشلونة لصدور حكم من المحكمة العليا الإسبانية بشأن محاكمة الزعماء الانفصاليين الكتالونيين، نظم مؤيدو استقلال الإقليم اعتصاماً في محطة قطار سانتس ببرشلونة يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر دعماً للقادة المسجونين.

وجلس المتظاهرون على الأرض داخل صالة محطة القطار وغنوا النشيد الإقليمي الكتالوني، فيما أحاطت شرطة مكافحة الشغب بهم ثم أجلت بعضهم من المحطة.

بعد ذلك غادر المتظاهرون المحطة وتوجهوا إلى ساحة ميدان إسبانيا حيث عرقلوا حركة المرور بشكل مؤقت.

ويواجه القادة، الذين ظل تسعة منهم في السجن رهن المحاكمة لعامين، تهماً تتعلق بدورهم في إجراء استفتاء على استقلال الإقليم وإعلان الاستقلال عام 2017 في خطوة تنظر إليها مدريد على أنها غير قانونية وغير دستورية.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن من المتوقع أن يحكم القضاة ويعلن الحكم الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: قبيل صدور أحكام قاسية على قادة كتالونيا مسيرة ضخمة في برشلونة تؤكد على الوحدة مع إسبانيا

توقعات بصدور أحكام المحكمة العليا الإسبانية على قادة كتالونيا الإنفصاليين يوم 14 أكتوبر

شاهد: الكتالونيون يتظاهرون للمطالبة باستقلال إقليمهم يوم العيد الوطني القومي "ديادا"