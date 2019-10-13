فيديو: قيس سعيّد أم نبيل القروي.. تونس تنتخب ساكن قصر قرطاج الجديد

أدلى المرشحان إلى منصب رئيس الجمهورية في تونس بصوتيهما هذا الأحد في الانتخابات التي سيختار فيها الشعب التونسي بين أستاذ القانون المحافظ قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي، الذي خرج منذ أيام قليلة من السجن. ويشير الخبراء إلى أن الفائز في هذه الانتخابات سيواجه الكثير من التحديات كالفساد والبطالة والعنف والتطرف، وهي مشكلات تواجهها تونس منذ سنوات.

وما يميز الرئاسيات التونسية هو طبيعة المرشحين اللذين لم يسبق وأن شغلا مناصب سياسية من قبل، وهو سيجعل مستقبل البلاد غامضا. قيس سعيد وفور إدلائه بصوته قال: "أيها الشعب التونسي العظيم في جميع أنحاء العالم، داخل تونس وخارجه، لقد تمت دعوتك لكتابة تاريخ مختلف تماما عن التاريخ السابق. سوف تصل إرادتك إلى مستوى اتخاذ القرار".

أما نبيل القروي الذي يصفه البعض بأنه أحد أقطاب الأعمال والإعلام، فقد ركز على محاربة الفقر والعمل على مساعدة الشباب وتمكين المرأة في المجتمع. القروي قال: "اليوم سعيد لأني قمت بواجبي الانتخابي وتمكنت من التصويت كمواطن تونسي، لأني كنت في السجن ظلما خلال الدور الأول وخلال التشريعيات. سنعمل من أجل تونس الحداثة ومن أجل الاهتمام بالمرأة ومحاربة الفقر".

ويُنظر إلى قيس سعيد بأنه المرشح المفضل، بفضل دعاية الشباب المتحمس المناصرة له على موقع تويتر فضلا عن الدعم الذي يتلقاه من الحزبين الأول والثالث في البرلمان الجديد: حزب النهضة الإسلامي المعتدل وائتلاف الكرامة.

وتغلب كلا المرشحيْن على 24 مرشحًا آخرين في الجولة الأولى من الانتخابات للوصول إلى جولة الإعادة. وسيتعين على الرئيس الجديد أن يعمل مع برلمان مشاكس، نتيجة للانتخابات التشريعية التي عقدت الأسبوع الماضي والتي لم تمنح أي حزب أغلبية واضحة.

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