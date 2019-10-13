الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا يدخل يومه الخامس وسط اشتداد وطيس المعارك وسقوط المزيد من الخسائر البشرية وعشرات اآلاف من النازحين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 31 من عناصرها في المعارك مع القوات الموالية لتركيا منذ السبت.

في حين أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن القتال الدائر في شمال سوريا إثر الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة منذ أيام لإقامة منطقة آمنة في المنطقة قد أدى حتى الآن إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من ريف رأس العين وتل أبيض بحسب أرقام المنظمة الأممية. حيث نزحوا إلى مدن وبلدات بعيدة نسبياً عن القتال الدائر حيث تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة لأخذ قسطهم من التعليم، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.

احتدام المعارك والجيش التركي وحلفاؤه يدخلون سلوك

على صعيد آخر قال المرصد السوري المعارض إن الجيش التركي وحلفاؤه قد سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك في تقدم جديد لقوات أردوغان ضد المقاتلين الأكراد بقيادة قوات سوريا الديموقراطية بحسب المرصد الذي مقره لندن.

وتقع سولوك على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا جنوب شرق تل أبيض.

التقدم التركي أكده لوكالة الصحافة الفرنسية مصدرٌ تابعٌ لقوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل عربية وكردية تسيطرة على شمال وشرق سوريا. وأضاف المصدر للوكالة أن "الأتراك يحاولون السيطرة على البلدة لكن قواتنا تشتبك معهم".

ولاتزال المعارك متواصلة على أطراف بلدة رأس العين من الجهة الغربية فيما يدور حديث عن دحر قوات سوريا الديموقراطية للمقاتلين الموالين لتركيا عن تلك البلدة التي قال الجيش التركي في وقت سابق إنه سيطر عليها.

وذكر مصدر في قوات سوريا الديموقراطية أن مقاتليه استخدموا الأنفاق لمباغتة المجموعات التي هاجمت رأس العين ما أدى لتراجعها.

وكانت مصادر إعلامية تركية قد نسبت لأنقرة رغبتها في السيطرة على شريط حدودي بمسافة 120 كيلومترا في رقعة تمتد من تل أبيض شمال سوريا حتى رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

إخلاء مبنى على الجانب التركي أصابته قذيفة هاون

أصابت قذيفة هاون مبنى في بلدة أكاكالي (أقشا قلعة) الحدودية التركية، دون أن توقع إصابات، وفق ما ذكرته وكالة ديميرورين الخاصة للأنباء يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكرت الوكالة أنه تم إجلاء عائلة سورية كانت تعيش في المبنى، وأظهرت لقطات فيديو الواجهة التالفة وقوات الأمن منتشرة في الشارع ودخان كثيف ونيران تتصاعد من الجانب السوري من الحدود.

وبحسب وسائل إعلام ومسؤولين أتراك فإن نحو 18 مدنياً تركياً قتلوا في القصف عبر الحدود.

الإدارة الذاتية تعلن فرار المئات من أفراد أسر داعش

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد "فرار 785 شخصاً" من أفراد عائلات تنظيم داعش من مخيم عين عيسى للنازحين بعدما طاله قصف القوات التركية.

وأوضحت الإدارة الذاتية على حسابها على فيسبوك أن هؤلاء من أفراد عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب، مشيرة إلى انسحاب قوى الأمن الداخلي التي تحرس المخيم منه إثر "أعمال شغب قامت بها عوائل مقاتلين تنظيم داعش إثر القصف التركي". وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج هؤلاء من المخيم "تباعاً مع انسحاب عناصر الحراسة منه".

الخسائر المدنية والعسكرية

على صعيد الخسائر في الأرواح، فقد فقدت قوات سوريا الديموقراطية أربعة من عناصرها في رأس العين فيما خسر حلفاء الجيش التركي نحو 17 مقاتلا بحسب المرصد السوري المعارض. لتبلغ الحصيلة المؤقتة منذ بدء المعارك نحو 85 قتيلا من المقاتلين الأكراد فيما سقط حتى الآن نحو 378 مدنيا منذ الأربعاء الماضي.

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