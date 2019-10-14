مقتل 3 أطفال وإصابة 8 أشخاص بينهم طفل في غارة جوية على العاصمة الليبية

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية أن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب ثمانية أشخاص بينهم طفل بجروح، في ضربة جوية استهدفت الاثنين منزلاً في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الأمين الهاشمي المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "حصيلة الضربة الجوية التي استهدفت منزلاً بمنطقة الفرناج في طرابلس، تسببت في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة طفلة رابعة بجروح بالغة، إلى جانب إصابة الأم والأب وكلهم من عائلة واحدة".

كما أشار إلى إصابة خمسة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة من سكان المنطقة.

من جهتها، اتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بتنفيذ الضربة الجوية.

وأوضحت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن "هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبه طيران مجرم الحرب، يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على المطارات والممتلكات العامة والخاصة، التي أدت إلى قتل وترويع المدنيين".

واعتبرت أن "غياب الموقف الحازم والرادع من قبل المجتمع الدولي تجاه مجرم الحرب ومليشياته المعتدية، يشجعهم على التمادي والاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين".

كما حملت حكومة الوفاق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المسؤولية، داعية إياها الى حماية المدنيين وفق قرارات مجلس الأمن.

من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم عن صدمتها جراء القصف الجوي الذي استهدف منطقة مأهولة بالمدنيين في طرابلس.

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ودانت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت ،"بأشد العبارات الممكنة الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء"، داعية إلى "الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية".

وأكدت البعثة الأممية، بأنها"لن تقف مكتوفة الأيدي بموقف المتفرج على جرائم الحرب التي تُرتكب، والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم تقريباً".

وحثت في ختام بيانها،الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة،واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

بدورها، أكدت قوات حفتر تنفيذ ضربة جوية في المنطقة المذكورة، لكنها نفت استهداف منزل تسبب في سقوط مدنيين.

وأوضح اللواء أحمد المسماري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، بأن "غارات اليوم استهدفت معسكر المخابرة بالفرناج الذي يستخدم غرفة عمليات"، مضيفاً "ننفي استهداف أي هدف مدني، وما تدعيه العصابات الضالة ما هو إلا أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وقد تسببت ضربة جوية مماثلة في إصابة ستة أشخاص من المدنيين بجروح الأسبوع الماضي، جراء استهداف ناد للفروسية غرب العاصمة الليبية.

وتشن قوات حفتر منذ 4 نيسان/ابريل الماضي حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأسفرت المعارك عن سقوط نحو 1093 قتيلاً و5762 جريحاً بينهم مدنيون، فيما تجاوز عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.