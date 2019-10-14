مقتل سائح فرنسي وجرح عسكري إثر اعتداء في مدينة بنزرت التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الإثنين مقتل سائح فرنسي وجرح عسكري، إثر اعتداء عليهما في مدينة بنزرت الواقعة أقصى شمال البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن سائحا فرنسي الجنسيّة وعسكرياً بجهة جرزونة (مدينة بنزرت) تعرضا الى اعتداء، أثناء خروجهما من محل عمومي للاستحمام، نتج عنه وفاة السّائح الفرنسي، وذلك من طرف شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ، بحسب الوزارة.

ولم توضح الداخلية طبيعة الاعتداء، ولم تقدم تفاصيل أكثر، غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن الهجوم تم طعنا بسكين. ولا تزال الأبحاث جارية لإيقاف مرتكب العملية، و"لمعرفة الأسباب والدّوافع"، وفقا للبيان نفسه.

وتتزامن الحادثة مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة مساء اليوم الإثنين، والتي من المرجح أن يفوز فيها أستاذ القانون المتقاعد قيس سعيّد (61 عاما).

ومع انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية في 23 أيلول/سبتمبر الفائت، قتل ضابط شرطة قرب محكمة بمدينة بنزرت شمال تونس، وذلك بعد طعنه بسكين، وقالت وزارة الداخلية آنذاك إنه تم فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان الأمر يتعلق ب"هجوم إرهابي".

ومع أن الوضع الأمني تحسن كثيراً في السنوات الأخيرة، فإنه لا تزال تسجل اعتداءات بين الفينة والاخرى، ولا زالت حالة الطوارىء سارية في البلاد منذ نهاية 2015.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

شاهد: الاحتفالات تعم تونس بعد إعلان فوز قيس سعيد بالإنتخابات الرئاسية وفقا للاستطلاعات

ما هي أبرز التحديات أمام رئيس تونس الجديد قيس سعيد؟