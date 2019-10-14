فوز أمريكيين اثنين وفرنسية - أمريكية بجائزة نوبل للاقتصاد

فاز الأمريكي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية - الأمريكية استر دوفلو والأمريكي مايكل كريمر الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر، كما أعلنت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

جائزة الاقتصاد وهي أحدث جوائز نوبل، تعرف رسميا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل" التي انشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

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وفي السنوات العشرين الماضية، جمع بين ثلاثة أرباع الفائزين بجازة نوبل للاقتصاد صفات زيادة العمر عن 55 عاماً والجنسية الأمريكية.

وبذلك يختتم موسم جوائز نوبل عام 2019 وعلى غرار الجوائز الأخرى لم تتسرب أي توقعات حول خيار الاكاديمية الملكية السويدية التي تمنح الجائزة قبل إعلانها.

وتعرضت الأكاديمية هذا العام لانتقادات بعد منحها جائزة الأدب إلى النمساوي بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤدية للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة.

والجمعة الماضية نال رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد مهندس المصالحة مع اريتريا ورائد الاصلاحات في بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة تسعة ملايين كورون سويدي (حوالى 830 ألف يورو).