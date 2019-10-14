قُتلت سيدة أمريكية سوداء في منزلها برصاص شرطي أثناء استجابته لمكالمة طارئة من جارً بالمنزل المجاور لها في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس.

وكان الشرطي بصحبة زميل له حين اتجها إلى منزل الضحية إثر مكالمة طوارئ من الجار الذي أبلغ عن بقاء بوابة منزل جيرانه مفتوحاً لمدة طويلة بشكل غير اعتيادي.

وأظهر فيديو التقطته الكاميرا المثبتة بجسد الشرطي قيام الشرطيين الاثنين بتفتيش رواق المنزل من الخارج ثم صاح أحدهما "أرفع يديك، أرني يديك" قبل أن يطلق رصاصة من سلاحه أودت بحياة الضحية أتاتيانا جيفرسون (28 عاماً) على الفور.

كذلك أظهر الفيديو وجود مسدس داخل منزل الضحية دون أن يتضح إذا ما كان بحوزتها لحظة إطلاق النار عليها أم لا.

وقال بيان أصدرته الشرطة إن الضابطين رأيا شخص بالقرب من نافذة المنزل فقام أحدهما بإطلاق النار بعد إدراكه "لوجود تهديد".

وأضاف البيان أن الضابط، الذي لم يتم الكشف عن هويته، انضم لصفوف الشرطة في أبريل – نيسان عام 2018 وتم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.

وقال تقرير لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية إن جيفرسون كانت في منزلها للعناية بابن أخيها وقت إطلاق النار عليها.

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