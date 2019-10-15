لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

أستراليا

أسترالية تخسر دعوى ضد طيران الإمارات أقامتها بسبب "العطش"

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
أسترالية تخسر دعوى ضد طيران الإمارات أقامتها بسبب "العطش"
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قضت محكمة أسترالية اليوم الثلاثاء بإسقاط دعوى قضائية أقامتها سيدة ضد شركة طيران الإمارات لتعويضها عما وصفته بالأضرار التي نجمت عن عدم حصولها على الماء الكافي على متن رحلة من ملبورن إلى دبي عام 2015.

وقالت المدعية لينا دي فالكو، إنها طلبت المياه من طاقم الرحلة أربع مرات دون جدوى وهو ما أصابها بالإغماء أثناء توجهها إلى دورة المياه لتسقط على الأرض وتصيب كاحلها خلال الرحلة التي تستغرق 14 ساعة.

وطالبت المدعية، البالغ عمرها 54 عاماً، طيران الإمارات تعويضها عن كسر كاحلها الذي تطلب علاج دام لأكثر من شهرين لم تستطع خلالهما ممارسة عملها وحياتها بشكل طبيعي مما أثر على علاقتها بزوجها، بحب وصفها للمحكمة.

وقالت طيران الإمارات إن الطائرة التي أقلت دي فالكو مزودة بصنبور كبير لاستخدام جميع المسافرين على متن الرحلة.

ووجدت المحكمة شركة الطيران غير مقصرة ودعت الأطراف المتخاصمة لتقديم طلبات بشأن تحمل تكاليف القضية وهو ما يعرض دي فالكو لإمكانية دفع مئات آلاف الدولارات الأسترالية خاصة بعد رفضها سابقاً لعرض تصالح قدمته الشركة مقابل تعويض خارج المحكمة.

إقرأ أيضاً:

المؤبد لمصري اختطف طائرة مستخدما حزاما ناسفا مزيفا

شاهد: الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم قبل أيام من الاحتفال بتأسيس النظام الشيوعي

"توماس كوك" البريطانية تعلن إفلاسها ومخاوف من تقطع السبل ب600 ألف سائح