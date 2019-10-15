استقالة رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم على خلفية هتافات عنصرية في مباراة

ذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم بوريسلاف ميهايلوف استقال من منصبه بعد قيام الجماهير البلغارية بإطلاق صافرات استهجان عنصرية في مباراة أقيمت أمس ضدّ المنتخب الإنجليزي.

وكان رئيس الحكومة البلغارية بويكو بوريسوف، دعا ميهايلوف الى الاستقالة من منصبه إثر الهتافات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية تجاه لاعبي إنجلترا ذوي البشرة الداكنة خلال مباراة الفريقين ضمن تصفيات كأس اوروبا 2020 في صوفيا الإثنين.

وقال بوريسوف على حسابه على موقع فيسبوك "اناشد بوريسلاف ميهايلوف الاستقالة فورا!" واضاف "من غير المقبول ان يرتبط اسم بلغاريا بالعنصرية ورهاب الاجانب".

وتابع "ادين بشكل قاطع سلوك البعض ممن تواجدوا في الملعب" مشيرا الى ان بلاده تعتبر "من اكثر الدول تسامحا في العالم".

واستلم ميخايلوف رئاسة الاتحاد البلغاري عام 2005 ولم ينجح منتخب بلاده خلال فترة عهده في التأهل الى اي بطولة كبرى (كأس العالم او كأس اوروبا).

وقبل ايام من المواجهة بين بلغاريا وانجلترا ناشد ميهايلوف الاتحاد الاوروبي في التدخل لوقف "التوترات" بعد ان صرح مهاجم انكلترا تامي ابراهام بان فريقه مستعد للانسحاب من ارضية الملعب اذا واجه هتافات عنصرية، كما اشار الى ان اتحاده "بذل جهودا كبيرة واتخذ اجراءات لتأمين اجواء آمنة" لكنه لم يعلق على الخسارة الثقيلة لمنتخب بلاده او الهتافات العنصرية لانه غادر الملعب قبل نهاية المباراة.

وتخللت المباراة التي انتهت بفوز ساحق لانجلترا بسداسية نظيفة هتافات عنصرية ما ادى الى توقفها مرتين اواخر الشوط الاول وشوهد قائد انكلترا هاري كاين يتشاور مع الحكم قبل ان يوجه المذيع في الملعب نداء الى جمهور بلغاريا بالتوقف عن اطلاق الهتافات العنصرية.

كما شوهد قائد بلغاريا ايفلين بوبوف يصعد الى المدرجات بعد نهاية الشوط الاول للتحدث الى الجماهير طالبا منهم التوقف عن اطلاق الهتافات العنصرية.

وكان الاتحاد الاوروبي أصدر بروتوكولا من ثلاث خطوات تجاه الهتافات العنصرية في الملاعب الاوروبية تبدأ بطلب الحكم من مذيع المباراة مناشدة الجماهير بوقف الهتافات العنصرية، واذا استمر الامر يطلب الحكم من اللاعبين مغادرة الملعب الى غرف الملابس لفترة معينة على ان يقوم المذيع بمناشدة الجمهور مرة جديدة واذا استمرت الامور على حالها يعلن الحكم ايقاف المباراة نهائيا.

اما مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت فاعتبر بان فريقه وجه رسالة من خلال قراره باكمال المباراة واصفا ما رافقها من احداث بانه "وضع غير مقبول".

في المقابل، دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهتافات العنصرية ووصفها بانها "مقززة" وقال "العنصرية التي شاهدناها وسمعناها مساء امس مقززة ولا مكان لها في عالم كرة القدم".

وأضاف "نساند مطالب الاتحاد الانجليزي بفتح تحقيق عاجل تليه عقوبات صارمة. يتعين على الاتحاد الاوروبي النظر الى الوقائع. هذه الافة في كرة القدم لم يتم معالجتها بالطريقة المناسبة. يجب التخلص نهائيا من العنصرية والتمييز في عالم كرة القدم".

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